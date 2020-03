AVISO: Kampagnenaktion des VSStÖ „BURN CAPITALISM NOT THE WORLD”

Wien (OTS) - Schon jetzt sind die Folgen der Klimakrise verheerend, doch wirkliche Lösungsansätze finden sich bisher nicht. Konzerne und Politik versuchen immer wieder aufs Neue die Lösung dieser Krise auf Konsument_innen abzuwälzen und sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen. Dagegen protestiert der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) am Mittwoch mit einer Aktion vor der WKO. Im Rahmen dieser Aktion wir auch die neue Kampagne „BURN CAPITALISM NOT THE WORLD“ vorgestellt. Die WKO wurde als Veranstaltungsort gewählt, um zu verdeutlichen wer die wahren Schuldigen sind und dass nur ein Systemwandel zur Überwindung dieser Krise führen kann. Weiters wollen wir Hochschulen in die Verantwortung nehmen: Wir fordern ein Ende der Einflussnahme von Konzernen auf Wissenschaft und Forschung und verlangen von den Hochschulen durch antikapitalistische und klimabezogene Lehre in allen Curricula zur Systemveränderung beizutragen.

Wann: 11. März, 8:30 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Was: Aktion mit als CEOs verkleideten Personen, die mit brennenden Erdkugeln spielen und einem Transparent

Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen

Serafina Demaku

Pressesprecherin*

+ 43 676 3858813

+43 676 3376029

serafina.demaku @ vsstoe.at

http://www.vsstoe.at