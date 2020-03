FPÖ – Kaniak zu Coronavirus: Es gibt schon einen zertifizierten Schnelltest eines österreichischen Labors

Wien (OTS) - „Es gibt schon einen zertifizierten Schnelltest eines österreichischen Labors, der bereits jetzt auch verfügbar wäre.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Gesundheitssprecher Mag. Gerhard Kaniak eine Aussage von Gesundheitsminister Anschober, der im letzten Gesundheitsausschuss meinte, dass „ein japanischer Schnelltest zum Coronavirus erst in zwei Wochen verfügbar wäre“. „Mit der Verwendung des Tests von diesem österreichischen Anbieter würde man damit die auch Abhängigkeit vom Ausland reduzieren“, erklärte Kaniak.

„Überdies könnte man mit diesem österreichischen Schnelltest die Wartezeit auf das Ergebnis einer Testung auf eine mögliche Infizierung mit dem Coronavirus auf unter eine Stunde drücken“, so Kaniak, der Kritik an dem Umstand übte, dass „niedergelassene Ärzte bei begründeten Verdachtsfällen selber keine Testung auf das Coronavirus veranlassen dürfen.“ Es habe nämlich, so Kaniak in Vorarlberg einen Fall gegeben, wo eine Mutter mit ihrem Kind im Volksschulalter mit Verdacht auf eine Infizierung mit dem Coronavirus auf Weisung der Hotline 1450 entgegen dem verlautbarten Prozedere zu einem Arzt geschickt wurde und dort erfahren habe, dass auf Anordnung einer Amtsärztin die Ärzte keine Testungen auf Coronavirus veranlassen dürften.

„Mit einer derartigen Vorgangsweise scheint es so zu sein, dass hier bewusst weggesehen wird und man anscheinend gar nicht in Erfahrung bringen will, wie viele mit dem Coronavirus infizierte Menschen es überhaupt gibt. Wenn man weniger testet, bekommt man klarerweise auch weniger bestätigte Fälle“, betonte Kaniak.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at