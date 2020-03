NEOS zu RH-Bericht: Bund braucht Gesamtstrategie für Beteiligungen

Douglas Hoyos: „Der Rechnungshof zeigt auf, wovor wir schon lange warnen: Bei den Beteiligungen des Bundes herrscht ein strategischer Blindflug und fehlende Kontrolle.“

Wien (OTS) - „Der jüngste Rechnungshofbericht zu Unternehmungen des Bundes bestätigt leider unsere Befürchtungen, dass die Republik keinerlei Gesamtstrategie für ihre Beteiligungen hat“, so NEOS-Rechnungshofsprecher Douglas Hoyos zum heute veröffentlichten Bericht. „Defizite beim Controlling, widersprüchliche Daten, fehlende Berichtspflichten – all das zeigt, dass hier vieles im Argen liegt. Die Bundesregierung muss jetzt schleunigstens die Empfehlungen des Rechnungshofs umsetzen. Dazu gehört indirekte Beteiligungen, Stiftungen und Fonds ins Controlling aufzunehmen, und die Datenqualität drastisch zu verbessern.“

Grundsätzlich müsse der Bericht auch zum Anstoß für eine politische Debatte genommen werden, was der Bund mit seinen Beteiligungen eigentlich bezweckt und wohin eine Gesamtstrategie führen soll: „Es kann nicht sein, dass strategische Entscheidungen zu Unternehmensbeteiligungen des Bundes immer hinter verschlossenen Türen in irgendwelchen Partei-Netzwerken getroffen werden. Führen wir endlich eine offene, politische Debatte, was wir von Staatsunternehmungen eigentlich wollen“, fordert Hoyos.

NEOS fordern dazu schon länger, die Prüfrechte des Rechnungshofs von Unternehmen mit Staatsbeteiligung zu auszuweiten. Unternehmen sollen nicht wie bisher erst aber einer staatlichen Beteiligung von 50 Prozent, sondern bereits ab 25 Prozent geprüft werden dürfen. NEOS haben bereits entsprechende Anträge eingebracht.

