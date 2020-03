ORF SPORT + mit dem Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen

Auch am 7. und 8. März live: Snowboard, Biathlon, Langlaufen, Handball und Skispringen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 7. März 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Snowboardcross-Weltcup in Sierra Nevada um 11.55 Uhr, vom ISU Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen (500 m Damen) um 13.55 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Nové Město (Frauen Staffel) um 14.15 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Oslo (30 km klassisch Massenstart Damen) um 15.20 Uhr (zeitversetzt) und vom spusu-Handball-Liga-Austria-Spiel Ferlach – Schwaz um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55, 8.55 und 9.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25, 9.25 und 10.25 Uhr, die Höhepunkte vom Mastercard-Talk zur Digitalisierung im Skisport mit Aksel Lund Svindal um 19.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.45 und 22.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und ein Porträt vom Tirol KTM Cycling Team um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Oslo (50 km klassisch Massenstart Herren) um 11.25 und 12.35 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Nové Město (Frauen Massenstart) um 11.40 Uhr, vom ISU Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen (500 m Damen) um 15.05 Uhr und vom Skisprung-Weltcup der Damen in Oslo – Raw Air um 17.10 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55, 8.55, 9.55 und 10.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25, 9.25 und 10.25 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.45 und 22.45 Uhr, Formula E Street Racers 2019/20 um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von den Österreichischen Tischtennis-Meisterschaften um 19.30 Uhr, von der Austrian-Football-League-Saison 2019 um 20.15 Uhr und von der Herren-Abfahrt in Kvitfjell um 21.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 8. März.

Der vorletzte Snowboardcross-Bewerb in dieser Weltcup-Saison geht am 7. März in Sierra Nevada in Spanien über die Bühne. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Der abschließende Weltcup-Bewerb im Eisschnelllaufen wird am 7. und 8. März in Heerenveen in den Niederlanden ausgetragen. Kommentator ist Dieter Helbig.

Nové Město in Tschechien ist von 5. bis 8. März die drittletzte Weltcup-Station der Biathletinnen und Biathleten in dieser Saison. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann. (ORF-TVthek live von 13.55 bis 15.20 Uhr)

Oslo in Norwegen ist am 7. und 8. März im Rahmen des Langlauf-Weltcups Austragungsort von Massenstart-Bewerben der Damen und Herren. Kommentator ist Johannes Hahn. (ORF-TVthek live:

Massenstart Damen von 11.55 bis 13.40 Uhr, Massenstart Herren von 11.25 bis 14.10 Uhr)

Am 7. März treffen in der spusu Handball Liga Austria Ferlach und Schwaz aufeinander.

Kommentator ist Thomas Österle.

Die Raw-Air-Skisprung-Tournee der Damen in Norwegen wird am 8. März in Oslo, am 10. März in Lillehammer und am 12. März in Trondheim ausgetragen. Kommentator ist Michael Roscher, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Goldberger.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 6. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

