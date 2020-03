DAÖ-LAbg. Dietrich Kops unterstützt Resolutionsantrag der DAÖ Landstraße

Begegnungszone auf der Landstraßer Hauptstraße vernichtet lokale Wirtschaft.

Wien (OTS) - „Wenn man aktuellen Medienberichten Glauben schenken darf, planen die Grünen einen weiteren Anschlag auf eine Hauptverkehrsader Wiens. Diesmal haben die Herrschaften der Anti-Autofahrerpartei mit einer geplanten Begegnungszone zwischen dem Bahnhof Wien-Mitte bzw. Invalidenstraße und dem Rochusmarkt die Landstraßer Hauptstraße im Visier“, sagte heute LAbg. Dietrich Kops.

Nach dem Plan der Grünen müssten Parkplätze dann Bäumen oder Sitzgelegenheiten weichen und die Buslinie 74A würde durch eine Straßenbahn ersetzt, die es bis 1984 dort übrigens gab. Damals seien die Geleise kostenaufwändig entfernt worden, nur um sie jetzt um mehrere Millionen Euro wieder zu verlegen, zeigte Kops Unverständnis für dieses grüne Vorhaben.

„Um zu wissen, dass eine derartige Begegnungszone samt Parkplatzvernichtung und neuer Verkehrsführung zur Abwanderung oder gar Schließung vieler Geschäfte und Gewerbebetriebe kommt, braucht man kein Hellseher zu sein. Daher unterstütze ich den ablehnenden Resolutionsantrag der Kolleginnen und Kollegen in Wien Landstraße an die Bezirksvertretung in vollem Umfang. Diese erneute Utopie der Grünen ist schlichtweg als gefährliche Drohung gegenüber der lokalen Wirtschaft zu werten“, so Dietrich Kops.

