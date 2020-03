Hilfswerk Niederösterreich am Weltfrauentag: Über 90 % der Mitarbeiter/innen sind Frauen!

Am 8. März ist Weltfrauentag. Passend dazu betont das Hilfswerk Niederösterreich die hohe Bedeutung der Frauen für die niederösterreichische Soziallandschaft.

St. Pölten (OTS) - 3.100 Mitarbeiter/innen beschäftigt das Hilfswerk Niederösterreich. Davon sind 92 Prozent weiblich. Damit ist das Hilfswerk einer der größten Frauenarbeitgeber des Landes. Familienfreundlichkeit hat oberste Priorität. Denn: zwei Drittel der Mitarbeiter/innen sind Eltern – und haben insgesamt fast 2.000 Kinder. Insbesondere Frauen stehen oft vor der Herausforderung, das Familienleben optimal mit dem Berufsleben zu vereinbaren.

„Deshalb ist uns Familienfreundlichkeit ein besonderes Anliegen“, erklärt Präsidentin Michaela Hinterholzer. „Wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Balance zwischen Beruf und Familie gelingen kann.“ Zu diesen Rahmenbedingungen zählen ein hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigung, eine flexible Arbeitszeitgestaltung (keine Nachtdienste) und besondere Angebote für Karenzierte und Eltern. Das macht das Hilfswerk Niederösterreich zu einem ausgesprochen familienfreundlichen Unternehmen. Seit dem Jahr 2007 ist das Sozialunternehmen durchgehend mit dem Zertifikat „Audit Beruf und Familie“ ausgezeichnet.

Mitarbeiter/innen gesucht. Bedarf an Pflege und Kinderbetreuung boomt!

47.000 pflegebedürftige Menschen werden derzeit in Niederösterreich betreut. 2030 werden es eineinhalbmal so viel sein, 2050 sogar mehr als doppelt so viele – das zeigt eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und auch der Bedarf an Kinderbetreuung steigt laufend. Speziell in diesen Feldern sucht das Hilfswerk nach qualifizierten Fachkräften. Alle aktuellen Stellenangebote findet man auf https://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/jobs/





