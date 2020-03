„Heimat Fremde Heimat“ im Zeichen des Weltfrauentags: Erika Freeman und Erni Mangold – Dialog zweier 93-jähriger Frauen

Am 8. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Weltfrauentag – am Sonntag, dem 8. März 2020 – um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Erika und Erni – Dialog zweier 93-jähriger Frauen

Anlässlich des Internationalen Frauentags kommt es für „Heimat Fremde Heimat“ zum ersten Treffen zweier junggebliebener 93-jähriger Frauen, die sich über das Frausein, sexualisierte Gewalt gegen Frauen und das interkulturelle Zusammenleben austauschen. Die US-amerikanische Psychoanalytikerin Erika Freeman und die Schauspielerin Erni Mangold, beide 1927 geboren, gehen Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit aus ganz persönlicher Perspektive schonungslos und mit großem Unterhaltungswert auf den Grund. Das Gespräch führte Sabina Zwitter.

Lebenswelten von Frauen

Um Lebenswelten von Frauen mit unterschiedlichem sozialem und ethnischem Background geht es im zweiten Beitrag zum Frauentag. Nava Ebrahimi und Imke Logar geben Einblick in ihren Alltag und erzählen, dass weiblicher Widerstand auf der Tagesordnung steht. Die Frau aus der Stadt und die Frau, die auf einem Bergbauernhof lebt, eint ihr Engagement, den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit Frauen verändern zu wollen. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Neue Rollenbilder zwischen Mann und Frau

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst sowie führende Wissenschafterinnen in Genderfragen zeigen auf, wie sich die gesellschaftliche Anerkennung von Rollenbildern im Spannungsfeld „Frau – Mann“ verändert. Der mediale Hype um schillernde Dragqueens kann das Leid von Menschen aus der LGBTQI-Community nicht aufwiegen – meint Dragqueen und Neo-„Dancing Star“-Tamara Mascara. Sie sind meistens weiterhin mit Diskriminierung konfrontiert. Sabina Zwitter berichtet.

