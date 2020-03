Bezirksmuseen-Tag 2020: Kino, Theater, Varieté in Wien

Wien (OTS/RK) - Heute, Freitag, kündigte der Präsident der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“, Heinrich Spitznagl, in einem Mediengespräch den „Tag der Wiener Bezirksmuseen 2020“ an: Die alljährliche Veranstaltung wird heuer am Sonntag, 15. März, durchgeführt. Von 10.00 bis 16.00 Uhr haben alle Wiener Bezirksmuseen an diesem Tag einheitlich geöffnet. Ehrenamtlich tätige Museumsteams in ganz Wien zeigen bezirksbezogene Sonder-Ausstellungen zum Themenfeld „Kino, Theater, Varieté in Wien“. Bildmaterial, Texte und Objekte ermöglichen eine Rückschau auf Unterhaltungsmöglichkeiten in vergangener Zeit. In zahlreichen Museen werden die Präsentationen durch Vorträge, Führungen und künstlerische Programme abgerundet. Wie eh und je ist der Zutritt kostenlos. Info per E-Mail: office@bezirksmuseum.at.

Im Rahmen des Mediengesprächs stellte Hans Werner Bousska einen neuen Bilderband vor, der die Veranstaltung ergänzt. Der Autor, Volksbildner und Kustos am Bezirksmuseum Meidling hat für diese Publikation rund 180 historische Fotoaufnahmen aus Archiven von Bezirksmuseen, Sondermuseen und weiteren Sammlungen ausgewählt, die an Lichtspieltheater, Schauspielhäuser und Kleinkunstbühnen erinnern. Das 128 Seiten starke Buch aus dem „Sutton Verlag“ mit dem Titel „Kinos, Theater und Varietés in Wien“ wird zum Preis von 19,99 Euro in Wiens Bezirksmuseen und im Fachhandel verkauft (ISBN 978-3-96303-166-3). Info per E-Mail: bm1120@bezirksmuseum.at.

Alle Adressen der Wiener Bezirksmuseen

Bezirksmuseum Innere Stadt: 1., Wipplingerstraße 8

Bezirksmuseum Leopoldstadt: 2., Karmelitergasse 9

Bezirksmuseum Landstraße: 3., Sechskrügelgasse 11

Bezirksmuseum Wieden: 4., Klagbaumgasse 4

Bezirksmuseum Margareten: 5., Schönbrunner Straße 54

Bezirksmuseum Mariahilf: 6., Mollardgasse 8

Bezirksmuseum Neubau: 7., Stiftgasse 8

Bezirksmuseum Josefstadt: 8., Schmidgasse 18

Bezirksmuseum Alsergrund: 9., Währinger Straße 43

Bezirksmuseum Favoriten: 10., Ada-Christen-Gasse 2 B

Bezirksmuseum Simmering: 11., Enkplatz 2

Bezirksmuseum Meidling: 12., Längenfeldgasse 13-15

Bezirksmuseum Hietzing: 13., Am Platz 2

Bezirksmuseum Penzing: 14., Penzinger Straße 59

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: 15., Rosinagasse 4

Bezirksmuseum Ottakring: 16., Richard-Wagner-Platz 19 b

Bezirksmuseum Hernals: 17., Hernalser Hauptstraße 72-74

Bezirksmuseum Währing: 18., Währinger Straße 124

Bezirksmuseum Döbling: 19., Döblinger Hauptstraße 96

Bezirksmuseum Brigittenau: 20., Dresdner Straße 79

Bezirksmuseum Floridsdorf: 21., Prager Straße 33

Bezirksmuseum Donaustadt: 22., Kagraner Platz 53/54

Bezirksmuseum Liesing: 23., Canavesegasse 24

sowie

Circus- und Clownmuseum Wien: 2., Ilgplatz 7

