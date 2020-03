SPÖ-Termine von 9. März bis 15. März 2020

MONTAG, 9. März 2020:

10.00 Uhr Unter dem Titel "Zusammen sind wir erfolgreicher" findet die Tagung des Wiener SPÖ-Rathausklubs statt. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird Begrüßungsworte sprechen. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/vs748gx (St. Martins Lodge, Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht der englische Schriftsteller Jonathan Coe über seinen Roman „Middle England“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/qtxdgph. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 10. März 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Solidarität“, kuratiert von Robert Misik, spricht die Soziologin Carina Altreiter zum Thema „Umkämpfte Solidaritäten - Spaltungslinien in der Gegenwartsgesellschaft“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/qtxdgph (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 11. März 2020:

12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zu einer Lunch Lecture mit Korinna Schuhmann (ÖGB-Vizevorsitzende und Vorsitzende der SPÖ-Bundesratsfraktion) und Christian Berger (Referent für Digitales in der AK Wien und Sprecher des Frauen*Volksbegehrens) unter dem Titel „Wen kümmert´s?“ zum Thema Sorgearbeit. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/se9b2n7 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und das Centre for Eurasian Studies der Universität Wien laden zu Vortrag und Diskussion zum Thema „EU and Russia: Partners or rivals in Europa and beyond?“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/w4bcj4c (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

DONNERSTAG, 12. März 2020:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zusammen (Parlament).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kreisky Forum Special“ findet die Verleihung des „Ari Rath Preises für kritischen Journalismus“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/qtxdgph (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation und Diskussion zum Thema „Alles könnte anders sein“ mit Harald Welzer (Autor und Soziologe, Direktor von Futurzwei). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/uajmhln (Wiener Hauptbücherei, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien).

SONNTAG, 15. März 2020:

18.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt im Rahmen des Salon Royal an der von „Die Presse“ gestalteten Diskussion zum Thema "Die Vierte Macht" teil (Kasematten Wiener Neustadt, Bahngasse 27, 2700 Wiener Neustadt).

