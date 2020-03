„Bürgeranwalt“ über laut krähende Hähne im Nachbargarten: Welche Tiere dürfen im Wohngebiet gehalten werden?

Laut krähende Hähne im Nachbargarten: Welche Tiere dürfen im Wohngebiet gehalten werden?

Eine niederösterreichische Familie beschwert sich über die Lärm- und Geruchsbelästigung durch die Hennen, Hähne und andere Kleintiere der Nachbarn in Grub im Wienerwald. Zu Recht, meint Volksanwalt Werner Amon, der das Agieren des Bürgermeisters kritisiert.

Nachgefragt: Gestank von Schweineställen in der Südsteiermark – Werden Mindestabstände zum Wohngebiet jetzt eingehalten?

In der Südsteiermark ärgern sich Anrainer/innen seit Jahren über den Ausbau eines Schweinemastbetriebs. Damit der zur Vermeidung von Geruchsbelästigung vorgeschriebene Mindestabstand zum Wohngebiet eingehalten wird, wurde sogar ein Teil der Nachbargrundstücke von Bauland zu Freiland rückgewidmet. Nach der Intervention der Volksanwaltschaft wurden diese Umwidmungen nun rückgängig gemacht.

Kritik an einer Reihenhausanlage in Niederösterreich: Gab es Tricks für die Bewilligung?

„Ich hab’ erst mitbekommen, dass der Bau durchgeführt wird, als die ersten Maschinen aufgefahren sind“, behauptet Wolfgang B. aus Absdorf. Mittlerweile steht eine Reihenhausanlage neben seinem Haus. Wurde bei der Bewilligung wirklich „getrickst“? Herrn B.s Anwalt und der Vertreter der Errichtungsgesellschaft diskutieren im Studio.

