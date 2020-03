„Dancing Stars“ im ORF nun auch live für hörbeeinträchtigtes Studiopublikum im Ballroom erlebbar

Der ORF nimmt Induktionsanlage für Menschen mit Hörbeeinträchtigung erstmals bei einer Großproduktion in Betrieb

Wien (OTS) - Heute, am 6. März 2020, wird im ORF-Zentrum wieder der Ballroom für die 13. Staffel „Dancing Stars“ geöffnet. Auch dieses Jahr gibt es für die tanzbegeisterten ORF-1-Seher/innen die Möglichkeit, bei einer Generalprobe oder einer Live-Sendung hautnah als Publikumsgäste im TV-Ballroom mit dabei zu sein. Erstmals kommt bei dieser Großproduktion die Induktionsanlage zum Einsatz, die es auch schwerhörigen und hörbeeinträchtigten Menschen ermöglicht, live im Publikum teilzuhaben, indem für sie mittels Funktechnik Moderationen, Talks und das ORF-„Dancing Stars“-Orchester akustisch erlebbar werden.

Pius Strobl, Hauptabteilungsleiter Facility Management und Humanitarian Broadcasting, zeigt sich über die neue Möglichkeit der barrierefreien Teilhabe erfreut: „Mit der Anschaffung des Induktionssystems ermöglichen wir auch Menschen mit Hörschwierigkeiten eine problemlose und genussvolle Teilhabe an den ORF-TV-Shows. Damit kommen wir der Barrierefreiheit im ORF wieder einen Schritt näher. Durch diese Verstärkungstechnologie der Anlage ist es Menschen mit Hörbeeinträchtigungen möglich, ebenfalls Musik zu genießen und in die musikalische Welt der ,Dancing Stars‘ einzutauchen.“

Bei der Induktionsanlage handelt es sich um ein mobiles System auf „DECT“-Basis (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Die Sender- und Empfängergeräte sind mittels Funktechnik miteinander verbunden und können sowohl mit eigenem Hörgerät als auch mit Kopfhörern verwendet werden. „Derzeit ist der ORF im Besitz von acht Induktionsschleifen, die für TV-Produktionen und Backstage-Führungen gebucht werden können“, erklärt der Beauftragte für Barrierefreiheit im ORF, Franz-Joseph Huainigg, und meint weiter: „Durch Technologien wie diese wird der ORF seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag gerecht, allen Menschen mit oder ohne Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am ORF-Angebot zu ermöglichen.“

Der Frühjahrs-TV-Event „Dancing Stars“, jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1, wird jedoch nicht nur für hörbeeinträchtigte Besucher/innen im Ballroom barrierefrei erlebbar sein, sondern auch für das ORF-TV-Publikum umfassend barrierefrei ausgestrahlt: für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 Live-Untertitel zur Verfügung und für das blinde und sehbehinderte Publikum gibt es einen live gesprochenen Audiokommentar, der durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung hörbar wird.

Neben „Dancing Stars“ kann das neu angeschaffte Induktionssystem im ORF-Zentrum auch für andere Produktionen gebucht werden wie für „Die Barbara Karlich Show“, „Was gibt es Neues?“ oder „IM ZENTRUM“. Auch für Führungen durch das ORF-Zentrum sowie durch das FM4-Studio steht die Induktionsanlage für schwerhörige und hörbeeinträchtigte Menschen ab sofort zur Verfügung. Nähere Informationen zu Führungen und Aufzeichnungen sind im Internet unter tickets.ORF.at erhältlich.

Die Anmeldung für die Benutzung der Induktionsanlage kann entweder telefonisch oder per Mail erfolgen, sobald ein Ticket für die gewünschte ORF-Veranstaltung gebucht wurde:

Per Telefon unter +43 (0)1 877 99 99

Montag – Donnerstag 9.00 – 16.00 Uhr, Freitag 9.00 – 13.00 Uhr Per Mail an backstage @ ORF.at

Eine Voranmeldung ist unbedingt notwendig, da die Induktionsanlage durch den Tonmeister auf das jeweilige Hörgerät oder die verwendeten Kopfhörer abgestimmt werden muss.

