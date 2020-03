„Wir sind schön zu uns selbst!“

Weltfrauentag: dm-Spot begeistert die digitale Community

Salzburg/Wals (OTS) - Mehr als 95 Prozent der Mitarbeiter bei dm Österreich sind Frauen und in den Drogeriefilialen sowie Friseur- und Kosmetikstudios stellen weibliche Kunden die große Mehrheit dar. Anliegen der Frauen, ihre Rolle in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft sind bei dm daher allgegenwärtig. Viele mitarbeiterzentrierte Maßnahmen des Unternehmens zielen darauf ab, einen positiven Beitrag nicht nur im Sinn der Arbeitsbedingungen, sondern auch weit darüber hinaus zu leisten – sei es durch Coaches, die auch bei privaten Krisen und Konflikten beratend zur Seite stehen, oder bei der Ermutigung männlicher Mitarbeiter, bei der Kinderbetreuung und anderen familiären Aufgaben „ihren Mann“ zu stehen.

Doch auch die laufende Beauty-Kampagne von dm nimmt Bezug auf Zwänge, falsche Ideale und auf die eigene Wahrnehmung von Frauen: Aktuell begeistert ein Spot, der anlässlich des übermorgen stattfindenden Weltfrauentags produziert wurde, die digitale Community in den sozialen Medien. Das Motto „Wir sind schön zu uns selbst!“ soll Erwartungshaltungen und Schönheitsideale relativieren und Mut dazu machen, sich selbst anzunehmen und lieben zu lernen. Ganz im Sinn von ,Hier bin ich Mensch‘: https://www.youtube.com/watch?v=THB3T5KEZLQ

