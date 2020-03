250. Folge des ORF-Krimidauerbrenners „Soko Kitzbühel“

Seeböck, Cencig, Öllinger und ein großes Jubiläum am 17. März in ORF 1

Wien (OTS) - Mehr als 11.000 Fernsehminuten, 250 Fälle und 19 Jahre:

„Soko Kitzbühel“ ist nicht nur eine der beliebtesten, sondern sogar die am längsten laufende ORF-Krimiserie. Doch Zeit zum Feiern bleibt Romy-Nominee Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger in der Jubiläumsfolge am Dienstag, dem 17. März 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 keine, hält doch ein „Stalker“ die Top-Cops in Atem. In weiteren Rollen standen auch diesmal wieder Veronika Polly, Heinz Marecek und Andrea L’Arronge vor der Kamera. In Episodenrollen sind u. a. Peter Windhofer, Angelika Strahser, Matthias Stein und Simon Hatzl zu sehen. Regie bei dieser Jubiläumsfolge führte Martin Kinkel nach einem Drehbuch von Ralph Werner.

Ein Jubiläum jagt das nächste …

Und während die Alpen-Cops in der aktuellen 19. Staffel in insgesamt 13 Fällen noch bis voraussichtlich 5. Mai (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1) auf On-Air-Spurensuche gehen, steht auch am Set schon wieder das nächste Jubiläum bevor: 2020 feiert die „Soko Kitzbühel“ ihr 20-Jahr-Jubiläum (die Dreharbeiten zur 20. Saison starten im April). „Soko Kitzbühel“ ist übrigens auch die erste grün-zertifizierte Serie in Österreich. „Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk: „Ein Stück Fernsehgeschichte“

„Die Serie über 20 Jahre am Laufen und auf der Höhe der Zeit zu halten, dramaturgisch, optisch, thematisch – das ist nicht leicht. Das erfordert unendlich viel Geschick, Fantasie und Können. ,Soko Kitzbühel‘ – das sind nicht nur 250 Folgen, das ist mittlerweile ein Stück Fernsehgeschichte. Wenn man bedenkt, wie sich Fernsehen in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat, wie der Serienmarkt explodiert ist, linear und in der letzten Dekade auf Plattformen. Gerade hier ist der kurzfristige Erfolg, der immer wieder angefachte Hype, eine vergleichsweise leichte Übung. Aber in diesem Umfeld modern, relevant und unterhaltsam für mehrere Generationen und dabei trotz erforderlicher Veränderung stabil zu bleiben – das ist die wirkliche Kunst.“

Jakob Seeböck: „Ich wünsche der Serie, dass sie noch lange weitergeht“

Jakob Seeböck ist als Lukas Roither in der neunten Staffel zum Team gestoßen und in der 14. Saison zum Chef der Truppe aufgestiegen. „Es ist mittlerweile mein zwölftes Jahr bei ‚Soko Kitzbühel‘ – da kann man schon von einem Lebensabschnitt sprechen.“ Und über das Erfolgsrezept der Serie weiter: „Es ist das Grundsetup, die Leute mögen Krimis, und es ist auch die Location Kitzbühel mit ihrer traumhaften Umgebung, die uns auch nach 250 Folgen immer noch neue Motive bietet. Außerdem diese gewisse Ironie und das Augenzwinkern, das wir miteinbringen.“ Und weiter: „Ich wünsche der Serie, dass sie noch lange weitergeht, dass sie sich weiterhin laufend verändert und dass sie sich auch in Zukunft selbst nicht ganz so ernst nimmt.“

Andrea L’Arronge: „Gräfin, Geld und Glamour“

Gemeinsam mit Heinz Marecek ist Andrea L’Arronge als das detektivisch ambitionierte Duo aus der Serie nicht mehr wegzudenken. Andrea L’Arronge – seit Beginn der Serie als Gräfin Isabelle Schönberg und damit als eines der „Urgesteine“ mit dabei – über den Erfolg: „Die Zeit ist so schnell vergangen, dass man gar nicht weiß, wo sie geblieben ist – jetzt sind es 20 Jahre!“ Und weiter: „Ich denke die Leute haben in schwierigen Zeiten nicht immer nur Probleme sehen wollen. Und deshalb mögen sie auch den lustigen Part, den wir beiden Älteren in der Serie darstellen. Außerdem verkörpert meine Rolle das, was sich die Leute unter Kitzbühel vorstellen: Gräfin, Geld und Glamour.“

