Geldsorgen und Blutspuren: Romy-Nominees Ursula Strauss und Harald Windisch im ORF-1-Serienmontag

Drei neue Folgen von „Walking on Sunshine“ und „Wischen ist Macht“ am 9. März

Wien (OTS) - Während sich Harald Windisch über eine Romy-Nominierung freuen darf, schaut es für seine „Walking on Sunshine“-Serienfigur nicht ganz so rosig aus: Denn für Karl Czerny-Hohenburg wird es finanziell ganz schön eng, und dann muss er sich auch noch um einen Skandal kümmern – im ORF-1-Serienmontag am 9. März 2020 ab 20.15 Uhr. Im doppelten Einsatz ist danach der „Dreck.Weg.Sendracek“-Putztrupp, wenn Romy-Nominee Ursula Strauss und ihr Team zwischen Blutspuren („Ab in den Keller“, 21.05 Uhr) und Partyleichen („Party vorbei“, 21.35 Uhr) mehr oder weniger für Ordnung sorgen.

„Walking on Sunshine“ (Folge 17/Serienmontag, 9. März, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf, Tanja Raunig, Bernhard Schir und Sebastian Wendelin

In Episodenrollen u. a. Kristina Bangert, Anna Suk, Jack Hofer, Virginia Ernst und Angelika Strahser

Drehbuch: Mischa Zickler; Regie: Chris Raiber

Juhu! Conny (Selina Graf) plant einen gemeinsamen Ausflug mit Tilia (Proschat Madani), weil sie endlich wissen will, wer die mysteriöse Frau aus dem Pflegeheim ist. Für ihren Vater Karl (Harald Windisch) wird es finanziell eng, und auch beruflich muss er sich um einen Skandal kümmern, den sein Bruder Otto (Robert Palfrader) in einem Wiener Gymnasium auslöst. Derweil muss Ottos Tochter Franziska (Sophie Stockinger) sich nach der Kündigung bei Sunshine einen neuen Job suchen. Da hat Lukas (Aaron Karl) ein Angebot für sie: Er will nicht nur mit ihr zusammen sein, sondern auch ein neues berufliches Projekt starten. Doch da taucht Franziskas Exfreund Jonas (Jack Hofer) auf der Bildfläche auf und irritiert das junge Glück. Das wiederum freut Jana (Tanja Raunig), die zwar ein Techtelmechtel mit Möttl (Georg Rauber) hat, aber ob nicht doch Lukas der Mann ihrer Träume ist?

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

„Wischen ist Macht – Ab in den Keller“ (Folge 11/Serienmontag, 9. März, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Stefano Bernardin, Zeynep Buyrac, Manuel Sefciuc und Lilian Jane Gartner

In Episodenrollen u. a. Anton Noori und Katharina Haudum

Drehbuch: Harald Haller; Regie: Esther Rauch

Das „Dreck.Weg.Sendracek“-Team rückt diesmal bei der Versicherung an. Dort angekommen erklärt ihnen aber Benno Neuner (Anton Noori), dass sie diesmal nicht die Büroräume reinigen sollen, sondern seine im Keller gelegene Bar. Und das nur, weil für die Büros „Die Wischmöpse“ engagiert wurden – ein Putztrupp, der zwar wenig putzt, dafür aber umso mehr Körpereinsatz zeigt. Michelle ist außer sich, muss sich aber Neuners Wunsch beugen, und das Reinigungsteam übernimmt den Keller. Dort entdeckt Valentin (Manuel Sefciuc) verdächtige Spuren, was Michelle (Ursula Strauss) zuerst nur belächeln kann. Dann aber stellt sich heraus, dass es Blutspuren sind.

„Wischen ist Macht – Party vorbei“ (Folge 12/Serienmontag, 9. März, 21.35 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Stefano Bernardin, Zeynep Buyrac, Manuel Sefciuc und Lilian Jane Gartner

In einer Episodenrolle u. a. Vitus Wieser

Drehbuch: Regine Anour; Regie: Gerald Liegel

Michelle (Ursula Strauss) und ihr Team werden zu einem luxuriösen Notfall in der russischen Botschaft gerufen: Der Neffe der Botschafterin hat hinter ihrem Rücken eine Party gefeiert, die etwas ausgeartet ist. Allerdings drängt die Zeit schon sehr, da seine Tante bald eintreffen wird. Michelle übernimmt den Keller und trifft dort auf einen übriggebliebenen Fetischisten, während Fernando (Stefano Bernardin) und Zoe (Lilian Jane Gartner) von einer Partyleiche verfolgt werden. Mira (Zeynep Buyrac) stößt derweilen am Buffet auf einen Haufen Kaviar, und die Sehnsucht nach ihrem alten Leben erwacht. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, Valentin (Manuel Sefciuc) in ihren Wahn mithineinzuziehen.

„Wischen ist Macht“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Gebhardt Productions.

