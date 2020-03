ABSAGE ÖAMTC Marcus-Gala in Linz am 13. März, Pressegespräch mit Ingrid Brodnig nach Wien verlegt

Preisübergabe Marcus via Livestream aus ÖAMTC-Mobilitätszentrum in Wien

Korrektur zu OTS_20200304_OTS0082

Wien (OTS) - Nach Absagen von hochrangigen Vertretern der Autobranche und von geladenen Gästen aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus in Europa hat der ÖAMTC beschlossen, die für Freitag, den 13. März 2020, im Rahmen des Linzer Autofrühlings geplante Gala-Veranstaltung zur Verleihung des Automobilpreises Marcus abzusagen. Die Übergabe der Preise erfolgt ohne Publikum im ÖAMTC-Mobilitätszentrum in Wien und kann per Livestream und Video-Download auf www.oeamtc.at\marcus mitverfolgt werden. Nähere Informationen dazu werden noch bekanntgegeben.

Das im Vorfeld der Marcus-Gala geplante Pressegespräch mit Keynote-Speakerin Ingrid Brodnig und ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold zu „Daten & Mobilität“ findet statt. Es wird von Linz ins ÖAMTC-Mobilitätszentrum nach Wien verlegt.

Wann: 13. März 2020, 9-10 Uhr

Wo: ÖAMTC-Mobilitätszentrum Erdberg, Baumgasse 129, 1030 Wien

Medien-Vertreter sind zum Pressegespräch herzlich eingeladen. Anmeldungen bitte an kommunikation @ oeamtc.at oder telefonisch unter +43 (0)1 711 99 21218.

