Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 9. – 15. März 2020

Wien (OTS) - Mittwoch, 11. März

Offizieller Besuch des Präsidenten der Republik Zypern, Nicos Anastasiades und Frau Andri Anastasiades, in Österreich

11.00 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Innerer Burghof)

anschl.: Fotopoint im Maria Theresien-Zimmer (Präsidentschaftskanzlei)

11.15 Uhr: Acht-Augen-Gespräch der beiden Staatsoberhäupterpaare/Fotopoint (Präsidentschaftskanzlei)

anschl.: Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsoberhäupter/Fotopoint (Präsidentschaftskanzlei)

11.30 Uhr: Arbeitsgespräch der beiden Staatsoberhäupter im Beisein der Delegationen/Fotopoint (Präsidentschaftskanzlei)

12.30 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentschaftskanzlei)

Hinweis: Bitte weisen Sie am Eingang einen gültigen Presseausweis, ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion oder die Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2020 vor.

Donnerstag, 12. März

11.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Sub auspiciis-Promotion an der Universität Wien/Rede (Uni Wien/1010 Wien)

