JVP-Schnitzer: Teiltauglichkeit ist wichtiger Schritt in Richtung eines funktionierenden Bundesheeres

Junge ÖVP erfreut über Attraktivierung des Bundesheeres

Wien (OTS) - „Mit der Einführung der Teiltauglichkeit ab 1. Jänner 2021 werden auch in Zukunft ein effizienter Katastrophenschutz sowie ein funktionierendes Bundesheer gewährleistet“, so Lukas Schnitzer, Landtagsabgeordneter und Landesobmann der Jungen ÖVP Steiermark, anlässlich der heute von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fixierten Reformen im Bereich des Bundesheeres. „Derzeit entscheiden sich knapp 16.000 der rund 45.000 Stellungspflichtigen für das Bundesheer. Das ist zu wenig. Mit der Teiltauglichkeit schaffen wir es, dass wir die Anzahl der Rekruten auf die notwendigen 20.000 erhöhen und jedem jungen Mann eine sinnstiftende Arbeit, entsprechend seiner Fähigkeiten und Talente, im Dienste der Gesellschaft anbieten können“, so Schnitzer.

Für die Junge ÖVP stellt die Umsetzung ihrer langjährigen Forderung nach Einführung der Teiltauglichkeit den ersten Schritt in Richtung eines modernen und attraktiven Heeres dar.

„Die mit dem Ausbau zur Vorsorgeuntersuchung einhergehende Attraktivierung der Stellung freut uns als Junge ÖVP besonders. Damit legt Verteidigungsministerin Tanner den Grundstein dafür, dass schon der Erstkontakt mit dem Bundesheer zu einer positiven Erfahrung für alle Stellungspflichtigen wird“, so Schnitzer. „Mit diesen Maßnahmen stellen wir sicher, dass die derzeit knapp 30 Prozent an Untauglichen in Zukunft, eine auf ihre Talente & Fähigkeiten abgestimmte Arbeit, im Dienste der Gesellschaft leisten können. Davon profitieren nicht nur die Rekruten, sondern neben dem Bundesheer vor allem auch die Organisationen, die so dringend auf Zivildiener angewiesen sind - wie unsere Blaulichtorganisationen und Pflegeheime“, so Schnitzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Fabian Stütz

Presse & Politik

Junge ÖVP

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel: +43 (1) 40 126 445

Mobil: +43 664 523 7746

fabian.stuetz @ junge.oevp.at