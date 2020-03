Spektakulärer März mit Masters of Dirt, Cirque du Soleil und der Wildstyle & Tattoo Messe in Wiener Stadthalle

Große Konzert-Momente mit Santana, Avril Lavigne & James Blunt

Der Blick auf die Programmübersicht im März beweist einmal mehr die große Bandbreite an Events in der Wiener Stadthalle. Ob Konzert, Freestyle-Show, Kindermusical oder Tattoo-Messe – wir bieten einfach alles“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Fischer. -

Wien (OTS) - Der Frühling naht und in der Wiener Stadthalle wird es spektakulär! Der März bringt Events, bei denen das Publikum jeden Alters aus dem Staunen nicht mehr herauskommt: Den Beginn machen die Mönche des Shaolin Kung-Fu, die am Samstag, 07. und Sonntag, 08. März eindrucksvoll ihre mystischen Kräfte in der Halle F präsentieren. Am darauffolgenden Wochenende von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. März heißt es erneut: "Masters of What?! Masters of Dirt!“ – denn bei der „Freestyle Evolution Tour“ der Masters of Dirt gibt es erneut jede Menge atemberaubende Tricks zu sehen, bei denen Freestylemotocross-Bikes, BMX, Mountainbikes, Schneemobile, Quads und ein Buggy zum Einsatz kommen. Auch das Fahrerlager kann besucht werden.

Die ArtistInnen des Cirque du Soleil „Corteo“ stellen von Mittwoch, 25. bis Sonntag, 29. März ihr unglaubliches Können unter Beweis. Besonderheit dieser Show in der Halle D ist eine Drehbühne, die das Publikum in zwei gegenüberliegende Bereiche aufteilt, wodurch die Zuschauer die Vorstellung auch aus der Perspektive der ArtistInnen erleben können. Beeindruckend geht es weiter mit Reinhold Messner: Er zeigt in der Halle F am Sonntag, 29. März dreidimensionale, fotorealistische Abbilder von dreizehn Weltbergen und präsentiert damit Ansichten aus zuvor undenkbaren Perspektiven und in bislang unerreichter Genauigkeit.

Top-Stars & Tribute-Shows

Selbstverständlich garantiert der März zudem prickelnde Live-Erlebnisse mit internationalen Stars: Pentatonix gastieren auf ihrer World Tour am Donnerstag, 19. März in der Halle D. Schon am nächsten Abend, am Freitag, 20. März folgt mit der Show des zehnfachen Grammy- und dreifachen Latin-Grammy-Award-Gewinners Santana ein weiteres Konzert-Highlight. „Head Above Water“ heißt es am Sonntag, 22. März beim heiß ersehnten Auftritt von Avril Lavigne in der Halle D. Und ganz große Emotionen garantiert James Blunt zum Monatsende, am Dienstag, 31. März, mit seinen gefühlvollen Texten.

Der März steht auch im Zeichen der Tribute-Shows: Am Programm stehen nach „The Spirit of Freddy Mercury“ am Mittwoch, 4. März, „Sinatra & Friends“ am Freitag, 6. März, „An Evening With Whitney Houston“ am Sonntag, 22. März sowie die Show „Forever Amy“ mit der Original-Band von Amy Winehouse am Donnerstag, 26. März.

Vielfalt ist Programm

Zum Abtauchen in besondere Welten laden zudem lebendige Shows wie „Havana Nights“ am Montag, 16. März, „Disney in Concert” sowie „The Music of Star Wars“ am Mittwoch, 18. März, „The 12 Tenors” am Mittwoch, 25. März sowie „ABBA Gold” am Samstag, 28. März ein. Und auch für die jungen BesucherInnen gibt es ein großes Highlight: Das Musical „Pippi Langstrumpf“ am Samstag, 21. März erzählt eindrucksvoll von den berühmten Abenteuern der frechen Pippi.

Mit Ricky Gervais gastiert am Freitag, 13. März einer der bekanntesten und erfolgreichsten internationalen Comedians auf der Bühne der Halle F. Im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung ihrer Menschen sieht sich Martin Rütter, der mit seinem Programm „Freispruch“ am Samstag, 21. März ein bellendes Plädoyer für die Beziehung von Hasso und Herrchen hält.

BeSt³, Esoteriktage und Wildstyle & Tattoo Messe

Im März wird die wandelbare Wiener Stadthalle auch drei Mal zum Messe-Schauplatz: Seit Donnerstag, 5. bis inklusive Sonntag, 8. März dreht sich bei der BeSt³ wieder alles um die Themen Beruf, Studium und Weiterbildung. Zu den Esoteriktagen wird am Samstag, 21. und Sonntag, 22. März geladen und für kulinarischen Hochgenuss sorgt das „European Street Food Festival“ am Samstag, 28. und Sonntag, 29. März am Vorplatz der Halle E, während zeitgleich die Wildstyle & Tattoo Messe mit zahlreichen Highlights in die Halle E lockt.

