Musik- und Rezitationsabend am 9.3. im Amtshaus 13

Wien (OTS/RK) - Die „Internationale Richard Strauss-Gesellschaft“ lädt am Montag, 9. März, um 19.30 Uhr, zu einem Konzert- und Leseabend im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ein. Gabriele Schuchter und Gottfried Franz Kasparek sorgen für die Rezitationen (Szenen aus „Intermezzo“ und „Ariadne auf Naxos“). Das melodiöse Programm bestreitet das „Zemlinsky Ensemble Wien“ (Veronika Kaiser: Sopran, Stephanie Timoschek: Klavier, Johannes Kubitschek: Cello) mit Liedern, Arien und Kammermusik von Richard Strauss. Einführung und Moderation: Oswald Panagl (Strauss-Gesellschaft). Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Informationen und Reservierungen: Telefon 0699/1152 0776 (Agentur „Bock’s Music Shop“), E-Mail office@bocksmusicshop.at.

Vortrag „Brexit“ (10.3.) und Saxophon-/Klavier-Konzert (12.3.)

Weitere Veranstaltungen im Amtsgebäude im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3: Im Rahmen der Kultur-Reihe „Hietzinger Bezirksakademie“ hält eine Repräsentantin der Englischen Botschaft am Dienstag, 10. März, ein Kurz-Referat über das Ausscheiden der Briten aus der Europäischen Union („Brexit“) und beantwortet Fragen des Publikums. Anfang: 18.00 Uhr. Kostenbeitrag: 12 Euro (inkl. Getränke und Imbiss). Info und Anmeldung: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing), E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Am Donnerstag, 12. März, beginnt um 19.30 Uhr im „Großen Festsaal“ ein Konzert mit dem Titel „All That Jazz In Classic“. Mitwirkende Musiker sind Sandor Rigo (Saxophon) plus Christina Leeb-Grill (Klavier). Organisator der Veranstaltung ist die Agentur „Bock’s Music Shop“. Gespielt werden Meisterwerke klassischer Komponisten, die feine „jazzige“ Elemente und Rhythmen beinhalten. Der Eintritt zu dem Instrumental-Abend in der Reihe „Soiree in Hietzing“ kostet 18 Euro (Ermäßigung für Studierende u.a.: 12 Euro). Nähere Auskünfte sowie Reservierungen: Telefon 0699/1152 0776 („Bock’s Music Shop“), E-Mail office@bocksmusicshop.at.

Allgemeine Informationen:

Int. Richard Strauss-Gesellschaft: www.richardstraussgesellschaft.org/

Gabriele Schuchter (Bühne Baden): www.buehnebaden.at/de/theater/ensemble/kunst/

Gottfried Franz Kasparek (Salzburgwiki): www.sn.at/wiki/Gottfried_Franz_Kasparek

Veronika Kaiser: www.kaiserindernacht.at/

Zemlinsky Ensemble Wien: http://zemlinskyensemble.at/

Sandor Rigo: www.sandor-rigo.com/wp/

Christina Leeb-Grill: www.leeb-grill.info/

Agentur „Bock’s Music Shop“: www.bocksmusicshop.at/agentur.asp

Kultur-Termine im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

