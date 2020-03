SPÖ-Frauen starten am Frauentag Dialogtour zum Thema Arbeit

Heinisch-Hosek ruft mit Video-Botschaft zum Mitmachen auf

Wien (OTS/SK) - Am Internationalen Frauentag starten die SPÖ-Frauen mit einer großen Dialogtour zum Thema Arbeit. Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek lädt mit einer Video-Botschaft zum Mitmachen ein: https://tinyurl.com/vvs7vcz „Der Druck in der Arbeitswelt steigt. Was finden Sie beim Thema Arbeit am wichtigsten?“ Mit dieser Frage wenden sich die SPÖ-Frauen in allen Bundesländern bei Straßenaktionen und Veranstaltungen vor Ort an Frauen. Die Beiträge werden auf Dialogkarten gesammelt und die Ergebnisse Mitte Mai präsentiert. ****

„Frauen wollen für die gleiche und gleichwertige Arbeit gleich viel Geld wie Männer. Lohn und Gehalt müssen transparenter werden“, so die Frauenvorsitzende. Zentrale Themen sind für die SPÖ ein kollektivvertraglicher Mindestlohn von 1.700 Euro steuerfrei, ein Lohngesetz mit Strafen bei Unterbezahlung nach dem Vorbild Islands, ein leichterer Umstieg von Teilzeit auf Vollzeit, ein Rechtsanspruch auf einen ganztägigen und kostenfreien Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr und ein Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen.

Weiters schlägt die SPÖ das Modell „Halbe-Halbe Neu“ vor. Ziel ist ein Rechtsanspruch auf faire Verkürzung der Vollzeitarbeitszeit für Kinderbetreuung und für Pflege von Angehörigen mit einem finanziellen Ausgleich. Das soll für die Dauer von max. 24 Monaten gelten. „Viele Frauen, die Teilzeit arbeiten, wollen aufstocken, damit sie mehr verdienen, und genügend Männer wollen ihre Arbeitszeit reduzieren. So kann die Familienarbeit gerecht aufgeteilt werden“, ist Heinisch-Hosek überzeugt.

„Ich wünsche euch allen einen schönen und kraftvollen Frauentag!“ so Heinisch-Hosek in ihrem Aufruf. (Schluss) bj

