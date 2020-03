Toto: Tiroler knackt Dreifachjackpot mit 28.300 Euro

Wiener Sologewinn im zweiten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Einem Toto Fan aus Tirol ist es gelungen, den Dreifachjackpot im Alleingang zu knacken und damit einen Solo-Dreizehner zu erzielen. Er erhält dafür mehr als 28.300 Euro. „Ausgetüftelt“ hat er diesen Erfolg mit Hilfe des auf der Spieleseite win2day angebotenen Systemspiel-Programmes „System Champion“, was ihm noch zusätzliche zwei Elfer, drei Zehner und zwei 5er-Boni brachte.

In der Torwette gab es ebenfalls einen Sologewinn, allerdings im zweiten Rang. Ein Wiener kann per Quicktipp zu vier richtigen Ergebnissen und erhält dafür mehr als 1.600 Euro. Lediglich bei Spiel 4 (FC Reading gegen Sheffield United) lag der Computer falsch. Da es keine Quittung mit fünf Richtigen Ergebnissen gab, geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 10B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 10A

1 Dreizehner zu EUR 28.325,10 20 Zwölfer zu je EUR 209,70 236 Elfer zu je EUR 3,90 1.325 Zehner zu je EUR 1,40 103 5er Bonus zu je EUR 7,50

Der richtige Tipp: 1 1 1 X 2 / 2 2 2 2 1 X 2 1 2 1 2 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 20.993,76 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.625,70 Torwette 3. Rang: 5 zu je EUR 102,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 131.388,62

Torwette-Resultate: 1:0 1:0 2:0 1:1 2:+

