AVISO: Stimmen gegen Armut! Armutskonferenz vom 9. - 11. März

#StimmengegenArmut Die Armutskonferenz macht die tiefe soziale Kluft in der Demokratie zum Thema.

Wien (OTS) - Möglichkeiten für Interviews und Gespräche mit Teilnehmer/innen:

Ellen BAREIS (Hochschule Wirtschaft & Gesellschaft, „Soziale Ausschließung und die Grenzen der repräsentativen Demokratie“)

Laura WIESBÖCK (Universität Wien, „Armut als Störfaktor“)

Jakob KAPELLER (Universität Duisburg-Essen, „Refeudalisierung als Gefahr für die Demokratie“)

Martina ZANDONELLA (SORA-Institut, „Zweidrittel-Demokratie“)

Stephan LESSENICH (Universität München, „Grenzen der Demokratie“)

Jörg FLECKER (Universität Wien, „Prekarität, Mitbestimmung, Working Poor)

Saskja SCHINDLER (Soziologin, „Umkämpfte Solidaritäten“)

Roman LANGER (Bildungsforscher Uni Linz, „Ausgrenzung in der Schule")

Michael LEHNER (Büro für Zukunftsfragen, Amt d. Vorarlberger Landesregierung)

Michael WRENTSCHUR (Theater Interact)

Karin HEITZMANN (Wirtschaftsuniversität Wien, „Armut und soziale Ungleichheit“)

Henriette GSCHWENDTNER (Interessensvertreterin EXIT Sozial), Silvia GANGL (Interact, Sichtbar Werden), Karl FRANK (pro mente User), Christine SALLINGER (Plattform Sichtbar Werden)

Die Konferenz startet am Montag mit einem Treffen junger WissenschafterInnen unter dem Titel „Ideenreichtum“ und dem Austausch Armutsbetroffener unter dem Motto „Sichtbar Werden“. Am Dienstag folgen die Hauptinputs und die zentralen Foren zum Thema „Stimmen gegen Armut. “. Am Mittwoch geht es ums konkrete Handeln und ums konkrete Tun.

Stimmen gegen Armut! Soziale Ungleichheit schädigt das Ansehen der Demokratie.

Die 12. Österreichische Armutskonferenz vom 9-11. März in Salzburg thematisiert die tiefe soziale Kluft in der Demokratie. Ökonomische Ungleichheit drückt auf das Vertrauen und behindert politische Partizipation. Wir wollen der Frage nachgehen, wie Demokratie gestaltet werden kann, damit alle gesellschaftlichen Gruppen teilhaben und mitbestimmen. Was braucht es, damit die Stimmen ausgegrenzter und armutsbetroffener Menschen gehört werden? Wie können wir eine drohende „Zwei Drittel Demokratie“ verhindern? Zu den hunderten TeilnehmerInnen gehören Wissenschaft, Selbsthilfeinitiativen, soziale Organisationen, Bildungseinrichtungen und Armutsbetroffene. Die Volksanwaltschaft hält einen eigenen Sprechtag auf der Konferenz ab.

Programm: https://www.ots.at/redirect/armutskonferenz67

Die Armutskonferenz.

www.armutskonferenz.at

01/4026944 od 0664/5445554