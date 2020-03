Erich Valentin (SPÖ) zu EVN-Einstieg der Wiener Stadtwerke: Investition in die Sicherung der Pensionen

Kaffeesudlesende Opposition schlägt ahnungslos um sich

Wien (OTS/SPW-K) - „Es ist bedauerlich, wenn man den inhaltlichen Zugang der NEOS als selbsternannte Wirtschaftspartei in Zusammenhang mit dem EVN-Deal der Wiener Stadtwerke registrieren muss“, kommentiert SPÖ-Umweltausschussvorsitzender Erich Valentin entsprechende Meldungen der Opposition in Bezug auf die Pläne der Wiener Stadtwerke, sich am benachbarten niederösterreichischen Energieversorger EVN zu beteiligen.

„Die Wiener Stadtwerke sind rechtlich verpflichtet, Rücklagen für Pensionsauszahlungen zu bilden", erklärt Valentin. Die Investitionen in das seit Jahrzehnten höchst profitable Energieunternehmen EVN mit stabiler Finanzposition und einem A-Rating bringen den Wiener Stadtwerken stabile Renditen und sichern damit die Pensionen der Bediensteten optimal ab. Bei der EVN handelt es sich um ein solides heimisches Unternehmen mit hoher Eigenkapitalquote, allein der Wert seines Anteils am Verbund beläuft sich auf über 2 Mrd. Euro.

„Das Geld, das dafür verwendet wird, ist natürlich ein erwirtschaftetes und kein Rückgriff auf Mittel des Steuerzahlers. Diese Mittel, die als Absicherung und Rücklage zu behandeln sind, sind sinnvollerweise nur zur Veranlagung bestimmt und nicht als Finanzierung für Investitionen im eigenen Bereich gedacht", erklärt Valentin. Darüber hinaus investieren die Stadtwerke bewusst in kommunale Daseinsvorsorge und arbeiten zudem schon seit vielen Jahren über die Energie Allianz mit der EVN zusammen.

"Es wäre erfreulich, dies auch bei sinnvollen Investitionen und Veranlagungen zu honorieren und nicht auf den nahenden Wahlkampf zu schielen", sagt Valentin. Und weiter: "Zudem wäre es erfreulich, bei wirtschaftspolitischen Diskussionen den Pfad der intellektuellen Redlichkeit nicht zu verlassen. Es würde auch über die Parteigrenzen hinaus helfen, sinnvolle wirtschaftspolitische Strategien gemeinsam zu gehen."



"Die Wiener Stadtwerke machen beides: Sie sichern durch Investitionen die Pensionen ihrer Mitarbeiter und gehen den erfolgreichen Weg, die Erneuerbaren Energien auszubauen, massiv weiter. Mit Letzterem leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise", schließt Valentin.





