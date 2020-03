Salzburger Familie gewinnt Heizungsmodernisierung im Wert von 28.000 Euro

Klimaschutz durch nachhaltige Heizung | Einbau durch Salzburger Innungsmeister

Wels (OTS) - Raus mit der alten CO2-Schleuder: Als einer von über 2.500 teilnehmenden Haushalten gewann eine Salzburger Familie einen Heizungstausch im Wert 28.000 Euro beim MeineHeizung-Gewinnspiel. Mit ihrem alten Ölkessel verabschiedet sich die Familie nicht nur von einer hohen CO2-Bilanz, sondern auch von erheblichen Heizkosten. Eingebaut wird eine klimaschonende Wärmepumpe durch Salzburger Innungsmeister Andreas Rotter persönlich.

Für Markus Eisl und seine 24-jährige Ölheizung kam die Nachricht gerade richtig: Als großer Gewinner des MeineHeizung-Gewinnspiels kann der Salzburger sein Zuhause in Zukunft mit einer nachhaltigen Wärmepumpe beheizen – bis zu 90 Prozent CO2 und 44 Prozent der Heizkosten lassen sich mit einer Heizungsmodernisierung einsparen. „Wir wollten schon länger weg vom Öl und unserer alten Heizung. Heizungssanierungen gehört im Sinne des Klimaschutzes noch stärker gefördert“, so der Familienvater. Eingebaut wird das neue System, gesponsert von Novelan, Vogel & Noot und Grundfos, vom Salzburger Installateur-Innungsmeister Andreas Rotter persönlich. In seiner Doppelfunktion als Innungsmeister und Obmann des Zukunftsforum SHL setzt er sich im Rahmen der Initiative MeineHeizung dafür ein, Verbraucher auf ihrem Weg zum nachhaltigen Heizsystem zu unterstützen.

Klimaschutz beginnt daheim

So wie Eisl geht es vielen: Rund 600.000 Ölheizungen sind in Österreich noch in Betrieb, viele davon sind Relikte der Vergangenheit. 20 bis 25 Jahre sind diese Systeme bereits in Betrieb und müssen laut Bund bis 2035 erneuert werden. „Die alten Geräte stellen eine große Umweltbelastung dar und fressen Heizkosten – wir müssen handeln“, so Rotter. “Jetzt, kurz vor Ende der Heizperiode, ist der ideale Zeitpunkt um über eine Heizungsmodernisierung nachzudenken.“ Denn für eine nachhaltige Sanierung braucht es keine kostspielige Gebäudedämmung, eine Modernisierung des Heizsystems in Kombination mit der Dämmung der obersten Geschossdecke erzielt bereits hohe CO2- und Kostenersparnisse. Auf die Fragen, welches nachhaltige Heizsystem am besten in die eigenen vier Wände passt, verweist der Innungsmeister klar auf seine Kollegen: „Bei so vielen unterschiedlichen Energiesystemen und -trägern, Förderungen und lokaler Infrastruktur berät der Profi am besten – und das ist der Installateur“, so Rotter.

Neues Gewinnspiel Ende Mai

Antworten auf weitere Fragen in Sachen Heizungserneuerung hat das unabhängige Informationsportal www.meineheizung.at, auf dem sich u.a. eine interaktive Karte mit österreichischen Installateuren befindet, die sich auf den nachhaltigen und unkomplizierten Heizungstausch spezialisiert haben. Ende Mai wird das MeineHeizung-Gewinnspiel in die nächste Runde gehen und mit einem neuen Gewinn locken. Bis dahin lohnt jedoch der Blick in den eigenen Heizungskeller, führt doch eine Heizungserneuerung ganz ohne Gewinnspiel stets zu einer starken Verbesserung der CO2- und Heizkostenbilanz und sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden.

Über MeineHeizung und das Zukunftsforum SHL

MeineHeizung ist eine Initiative des Zukunftsforum SHL. Als branchenübergreifender Zusammenschluss aus Bundes- und Landesinnungen der Installateure, Qualitätsherstellern und Großhandel gibt das Zukunftsforum SHL dem Anliegen der Erneuerung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen eine starke Stimme. Bereits seit 2017 konnte sich der Verein als führender Ansprechpartner zu Klima- und Energiefragen etablieren und bereits zahlreiche Anliegen in der politischen Maßnahmengestaltung platzieren.

Das Zukunftsforum SHL versteht sich als unabhängige Informationsplattform rund um das Thema Heizungsmodernisierung und repräsentiert einen Wirtschaftszweig von rund 2,5 Milliarden Euro und rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Isabell Lohmann

FINK | Kommunikations- und Projektagentur

Praterstraße 1, 1020 Wien

mobil: +43 (0) 650 560 86 99

isabell.lohmann @ diefink.at

www.diefink.at