AVISO: Wiener SPÖ-Frauen laden zum Frauentagsfest

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März laden die Wiener SPÖ-Frauen am Samstag, den 7. März, zum jährlichen Frauentagsfest ins Frauenzentrum ega ein. Heuer findet das Fest unter dem Motto „Wir sind für gleich“ statt. „Das Motto ist ein Appell, Frauen in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen und Möglichkeiten zu bieten wie Männern. Und das nicht erst morgen, sondern jetzt. Denn das Geschlecht darf in unserer heutigen Zeit kein Kriterium mehr für Benachteiligungen sein“, so die SPÖ Wien-Frauenvorsitzende Marina Hanke.



Frauentagsfest „Wir sind für gleich“

Zeit:

Samstag, 7. März 2020, ab 16 Uhr

Ort:

ega. Windmühlgasse 26, 1060 Wien

Ablauf:

16.00 Uhr: Einlass

16.30 Uhr: Eröffnung durch Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke und Wiener FSG- Frauenvorsitzende Korinna Schumann

17.15 Uhr: Talk „Frauen schreiben Zukunft“ mit Frauenstadträtin Kathrin Gaal, der Wiener FSG- Frauenvorsitzenden Korinna Schumann, Bezirksvorsteher- Stellvertreterin Innere Stadt Mireille Ngosso und Bettina Rehner, Bundesvorsitzende Rote Falken Österreich

18.15 Uhr: Timna Brauer & Elias Meiri

19.30 Uhr: Vernissage zur Ausstellung "Anything is real" von Sibylle Gieselmann, Gewinnerin des ega Frauen*Kunst Awards 2019

20.15 Uhr: Turumtay/Zarić Duo featuring Birgit Denk

21.30 Uhr: Mary Broadcast

22.45 Uhr: Madame Baheux

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) ve

