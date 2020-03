Wölbitsch zu Ludwig: Rot-Grün muss Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen

Klare Linie und Machtwort des Bürgermeisters fehlen weiterhin – Neue Volkspartei Wien stellt sich gegen weitere Zuwanderungswelle

Wien (OTS) - „Es darf keine weitere Zuwanderungswelle nach Wien geben. Unsere Stadt kämpft noch immer mit den Folgen und Auswirkungen der Flüchtlingskrise von 2015. Bürgermeister Ludwig versucht die Verantwortung abzuschieben und patzt andere an. Damit fehlt weiterhin eine klare Linie und ein Machtwort des SPÖ-Bürgermeisters“, so Stadtrat Markus Wölbitsch.

„Wien war in der Flüchtlingsfrage noch nie Teil der Lösung, sondern ist weiterhin Teil des Problems", so der ÖVP-Stadtrat. Durch die fehlgeleitete SPÖ-Politik in Wien steigt die Zuwanderung ins Wiener Sozialsystem: „Wien ist leider Sozialmagnet. Auch wenn die Wiener SPÖ das noch immer leugnet. Wir wollen die Zuwanderung in unser Sozialsystem stoppen. Eine Situation wie 2015 darf sich keinesfalls wiederholen!“

