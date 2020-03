Integration – Yilmaz: Türkis-Blau hat bei Integration gekürzt, Türkis-Grün setzt Politik fort

Wien (OTS) - „Es ist richtig, dass Integration eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist; umso fataler ist es, dass die türkis-blaue Regierung von Kanzler Kurz gerade in diesem Bereich massiv gekürzt hat und damit Integrationsmöglichkeiten verschlechtert hat“, sagt SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz. „Die heutige Pressekonferenz von Integrationsministerin Raab hat leider einmal mehr deutlich gemacht, dass die ÖVP Integrationsprobleme nicht lösen will, sondern das Problem am liebsten am Köcheln hält“, so Yilmaz. ****

Denn die Regierung Kurz hat mit Kürzungen von insgesamt rund 250 Mio. Euro bei Integration Angebote massiv verschlechtert. „All das ging zu Lasten des AMS und damit der beruflichen Integration, zu Lasten des Integrationstopfs mit mehr Sprachförderung, zusätzlichen SchulsozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen und SozialarbeiterInnenteams, sowie zu Lasten des Integrationsjahrs, das auf Null gekürzt wurde“, erinnert Yilmaz.

Bedauerlich sei, dass sich auch in der türkis-grünen Regierung bis jetzt nichts verbessert hat und die Kürzungen bestehen bleiben. „Ich hätte gehofft, dass die Grünen ihre integrationspolitischen Vorstellungen zumindest in Ansätzen einbringen. Leider ist dies nicht gelungen und Schwarz-Blau wird fortgeschrieben – ein Rückschlag für die Integration“, sagt die Integrationssprecherin. (Schluss) ah

