MCI schließt Abkommen mit italienischer Spitzenuniversität

Doppeldiplomstudium von MCI und der renommierten LUISS Business School im Bereich Tourismus

Innsbruck (OTS) - Das MCI hat mit der Business School der Universität LUISS in Rom ein Doppeldiplomabkommen im Bereich Tourismus abgeschlossen. Dieses Abkommen bietet den Studierenden der Unternehmerischen Hochschule® eine besonders attraktive Möglichkeit in ihrem Studium.

Durch das Doppeldiplomabkommen ist es den Studierenden möglich, gleichzeitig einen Masterabschuss des MCI und ein äquivalentes Diplom der LUISS Business School zu erwerben. Die Studierenden absolvieren dabei einen Teil ihres Studiums in Innsbruck und einen Teil des Studiums in Rom. Das Programm ist für Studierende der LUISS und des MCI zugänglich. Dem erfolgreichen Abschluss der Vereinbarung ging eine akribische Vorbereitung durch die beiden Hochschulen voraus, so dass nun alle Details in einem umfangreichen Abkommen geregelt sind. Das Doppeldiplomabkommen bietet sowohl einen Abschluss des MCI Studiengangs „Entrepreneurship & Tourism“ als auch des LUISS-Studiengangs „Tourism Management – Major of the Master in Fashion, Luxury & Tourism Management“.

Die italienische und die österreichische Wirtschaft sind eng verzahnt; es ist deshalb für Studierende von besonderem Vorteil zwei Abschlüsse beider Bildungssysteme zu besitzen. Einerseits gibt es immer wieder MCI-Studierende – vor allem aus Südtirol – die nach ihrem Abschluss auf den italienischen Arbeitsmarkt drängen. Andererseits steigt die Zahl der italienischen Studierenden, die nach ihrem Abschluss ihr Glück im Ausland versuchen und dabei erfreut sich auch Österreich wachsender Beliebtheit.

Die LUISS, was sich frei als Freie Internationale Universität für Soziale Studien übersetzen lässt, ist eine mit dem italienischen Arbeitgeberverband Confindustria verbundene Privatuniversität mit etwa 9.000 Studierenden. Sie wird vielfach – zusammen mit der Bocconi in Mailand – als eine der besten italienischen Universitäten im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bezeichnet. Der Campus ist nahe des historischen Zentrums Roms angesiedelt.

Hubert Siller, Leiter des Departments Tourismus & Freizeitwirtschaft am MCI, ist stolz auf das erreichte Abkommen: „Es freut mich, dass jährlich zwei Studierende des MCI das Doppeldiplom mit der LUISS erwerben können. Neben dem akademischen Renommee bietet Rom und Italien auch eine besonders spannende und lehrreiche Umgebung für Studierende aus dem Bereich Tourismus.“

