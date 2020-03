10. Bezirk: „Hommage an Peter Alexander“ am Sonntag

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ hat für die Anhängerschaft des verdienten Wiener Sängers, Schauspielers und Entertainers Peter Alexander (1926 – 2011) eine nostalgische Veranstaltung organisiert: Am Sonntag, 8. März, erinnern die Musiker Andreas Warmuth und Franz Horacek gemeinsam mit dem Sänger „Lucky Dean Luciano“ an die großen Musikerfolge von Peter Alexander. Unter dem Titel „Hereinspaziert“ tragen die routinierten Künstler ab 17.00 Uhr im gemütlichen „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) die schönsten Lieder Alexanders vor. Die Zuhörerinnen und Zuhörer bezahlen „Musikbeiträge“ (pro Person: 10 Euro). Infos und Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim). Auskünfte zu der „Hommage an Peter Alexander“ via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Unterhalter Peter Alexander (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Peter_Alexander

Vokalist „Lucky Dean Luciano“: http://lucky-dean-luciano.at/

Instrumentalist Franz Horacek: www.wiener-lieder.at/

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

