Wiener NEOS kritisieren „schlechten“ Stadtwerke-EVN-Deal

Wien (OTS/RK) - Auf mediale Berichterstattung, wonach die Wiener Stadtwerke einen knapp 29-prozentigen Anteil am niederösterreichischen Energieversorger EVN kaufen wollen, haben die Wiener NEOS heute, Donnerstag, in einem Pressegespräch mit Kritik reagiert. Klubobmann Christoph Wiederkehr nannte das kolportierte Aktienvolumen von 870 Millionen Euro einen „schlechten Deal“. Die EVN-Aktie sei am Donnerstagmorgen mit rund 15 Euro an der Börse gehandelt worden – umgerechnet auf die 870 Millionen Euro Kaufpreis sei das „eine Überbezahlung von 75 Millionen Euro“, sagte Wiederkehr.

Der kolportierte Deal mache aus wirtschafts- und energiepolitischer Sicht „wenig Sinn“. Es könne nicht Unternehmenszweck der Stadtwerke sein, über Beteiligungen auf Gewinnanteile zu spekulieren. Die hohe Geldsumme müsse besser in den Ausbau der Wiener Solarenergie und der Öffis in den Außenbezirken investiert werden, meinte Wiederkehr. Die NEOS forderten Antworten auf ungeklärte Fragen, etwa: „Was wusste Bürgermeister Ludwig, was wusste Stadträtin Sima, was wusste der grüne Koalitionspartner von dem Deal?“ Das Geschäft dürfte „über die alte politische Achse Niederösterreich-Wien“ eingefädelt worden sein, mutmaßte Wiederkehr. Anders als interessierte Privatinvestoren, die bei einem 29-Prozent-Anteil an der EVN entsprechende Kontrollrechte einfordern würden, dürften die Wiener Stadtwerke von der EVN „als angenehmere Partner“ empfunden werden, sagte Wiederkehr.

