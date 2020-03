Start in die Eissaison 2020, Präsentation des österreichischen und europäischen Eis des Jahres, 17.03.2020, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Andrew Nussbaumer und Luca Alberti eröffnen am Dienstag, 17. März, in der "Manifattura del Gelato" in der Christine-Toualillon-Straße 2, 1220 Wien, offiziell die Eissaison 2020.

Der Fachverband Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt zum Auftakt der Eissaison 2020 und zur offiziellen Eröffnung der Eissalons ein.

Zu diesem Anlass präsentieren Andrew Nussbaumer, Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber, und Luca Alberti, Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich,

das österreichische und das europäische „Eis des Jahres“

Informationen zu den „Eiswochen 2020“ sowie zum „Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises“.

Als besonderes Highlight präsentieren italienische Eismacher „Eismachkunst wie vor 100 Jahren“.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Spendenscheck an die St. Anna Kinderkrebsforschung übergeben.

Zeit: Dienstag, 17. März 2020 um 10.00 Uhr

Ort: Manifattura del Gelato, Christine-Toualillon-Straße 2, 1220 Wien

