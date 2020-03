Ministerin Tanner bei Verteidigungsministertreffen in Zagreb

„Wir brauchen ein starkes Europa“

Wien (OTS) - Ministerin Klaudia Tanner nahm am 4. und 5. März 2020 erstmals in ihrer neuen Funktion am informellen Verteidigungsministertreffen in Zagreb, Kroatien, teil. Im Beisein von NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg und Unter-Generalsekretär der Vereinten Nationen Jean-Pierre Lacroix besprachen die Minister die Herausforderungen und Prioritäten bei Friedensoperationen. Weiters erörterte der neue Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der Europäischen Kommission Josep Borrell mit den Teilnehmern seine Prioritäten im Bereich der Verteidigung.

„Um Herausforderungen wie Coronavirus oder Migration bestmöglich bewältigen zu können brauchen wir eine engere europäische Kooperation. Das gilt auch für die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zum Schutz Europas und seiner Bürger zur Bewältigung gegenwärtiger sicherheits- und verteidigungspolitischer Herausforderungen. Wir brauchen ein starkes Europa“, so Tanner beim Verteidigungsministertreffen.

Zur Optimierung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik wurde die Ausarbeitung eines sogenannten „Strategischen Kompasses“ besprochen. Dieser soll die verteidigungspolitische Leitlinie zur Erreichung der EU-Ambition im Bereich der Sicherheit und Verteidigung darstellen.

Ein weiteres Thema war die für heuer vorgesehene Überprüfung des Verlaufes der „Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit“ ("Permanent Structured Cooperation", PESCO), die im Dezember 2017 auf EU-Ebene beschlossen wurde. Diese Zusammenarbeit soll mit verschiedenen Projekten die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) fördern. Österreich ist an sechs von 47 PESCO-Projekten beteiligt, an einem davon führend.

Auch für bilaterale Gespräche wurde das Treffen genutzt. So traf die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner unter anderem die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihren Amtskollegen aus Griechenland, Nikolaos Panagiotopoulos. Er schilderte Tanner die aktuelle Situation an der griechisch-türkischen Grenze und berichtete von den Herausforderungen, die sie gerade zu lösen versuchen. Dabei betonte er, dass Europa zeigt, dass es bereit ist, seine Grenzen zu schützen und solche Aktivitäten, wie die der letzten Tage, zu unterbinden. Des weiteren wies er auf aktuelle hybride Bedrohungen und die Problematik von Fake News hin.

