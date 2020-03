ÖGK lädt 344.000 Österreicherinnen und Österreicher zum Gesundheits-Check ein

Die Vorsorgeuntersuchung kann von allen Personen ab 18 Jahren in Anspruch genommen werden.

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verschickt in den Monaten März, April und Mai 2020 insgesamt 344.000 Einladungen zur Vorsorgeuntersuchung an Personen, die bei der ÖGK versichert sind und noch nie oder schon länger keinen Gesundheits-Check gemacht haben.

Der Gesundheitscheck im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung liefert wichtige Erkenntnisse über den allgemeinen Gesundheitszustand der Untersuchten. So können chronische Erkrankungen bereits im Frühstadium erkannt und mögliche Risikofaktoren durch entsprechende Maßnahmen minimiert werden.

Generell wird der Gesundheits-Check im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung Personen unter 40 Jahren in 3-jährigen Abständen, ab 40 Jahren in 2-jährigen Abständen empfohlen. Diese Vorsorgeuntersuchung kann auch ohne persönliche Einladung von allen Personen ab 18 Jahren in Anspruch genommen werden, sofern der letzte Gesundheits-Check länger als ein Jahr zurückliegt.

Die Vorsorgeuntersuchung kann bei allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten mit entsprechendem Vertrag sowie in den Gesundheitszentren der ÖGK in Anspruch genommen werden. Eine kostenlose Serviceline (0800 501 522) steht von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr für allgemeine Informationen zur Vorsorgeuntersuchung zur Verfügung. Wird eine Untersuchung in einem Gesundheitszentrum gewünscht, können die Versicherten den Termin direkt über die Serviceline buchen. Bringen Sie bitte zum Gesundheits-Check Ihre e-card mit.

Für alle Personen ab 50 Jahren gilt: Nutzen Sie auch die Gelegenheit zur Früherkennung von Dickdarmkrebs im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung

