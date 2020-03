Frauen bewegen die Zukunft bei SEAT

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) - Frauen haben die Entwicklung des Autofahrens beeinflusst. Rückspiegel, Blinker und Straßenmarkierungen sind allesamt Innovationen mit weiblicher Signatur. Ihre Rolle in der Vergangenheit war entscheidend, wird aber in Zukunft noch wichtiger sein. So sind beispielsweise drei Frauen bei SEAT an der Entwicklung wichtiger Zukunftsbereiche wie Konnektivität, Sprachassistenten und Cybersicherheit maßgeblich beteiligt.

- Frauen spielen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Mobilität von morgen

- Konnektivität, Sprachassistenten oder Cybersicherheit sind Bereiche, in denen die Ingenieure und Experten bei SEAT Frauen sind.

Laut und deutlich. Mit nur 27 Jahren entwickelt Anna Homs die Sprachassistenten, die wir 2030 benutzen werden. "Sprachassistenten sind ein zentrales Element für die Zukunft der Mobilität, da sie eine einfache und komfortable Form der Kommunikation darstellen", sagt Anna, SEAT-Ingenieurin und Projektleiterin für Innovation des Volkswagenkonzerns. "Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment vieler Veränderungen und Herausforderungen, und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns engagieren, damit wir uns einbringen können", betont sie.

Eine vernetzte Zukunft. Für Paqui Lizana, Digital Products Manager bei SEAT, besteht das Hauptziel ihrer Arbeit darin, die Bewältigung einer immer komplexeren Aufgabe zu vereinfachen. "In einem vollständig vernetzten Ökosystem werden wir dem Benutzer proaktiv die beste Art und Weise vorschlagen, jederzeit mobil zu sein, sei es mit dem Auto, dem Motorrad...", erklärt sie. "Meine Leidenschaft ist es, Veränderungen herbeizuführen. Ich halte unseren Beitrag für sehr wertvoll, denn der Schlüssel zur Innovation ist die Vielfalt", bekräftigt sie.

Die Cybersicherheit von morgen. Und damit diese Zukunft der vernetzten Mobilität sicher ist, ist die Rolle von Mareike Gross entscheidend. In der Entwicklungsabteilung von SEAT leitet sie das Team für elektrische Systeme, Verpackung und Cybersicherheit. "Wir arbeiten sehr hart am digitalen Schutz von Autos, um sie vor möglichen Angriffen zu schützen", erklärt Mareike Gross. "Als ich zu SEAT kam, war ich erfreut, zahlreiche Frauen zu sehen, die in der Entwicklung arbeiten. Ich halte es wirklich für wichtig, dass wir hier sind, denn wir müssen eine Mobilität konzipieren, die alle einschließt", sagt sie.

Maßgeblich an der elektrischen und gemeinsamen Mobilität beteiligt. Aufgrund dieser Interessen und Bedürfnisse werden Frauen den Verkauf von Elektroautos revolutionieren, so eine Studie der Universität Sussex und der dänischen Universität Aarhus. Frauen räumen der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit mehr Priorität ein und tragen den Kosten und der Umwelt stärker Rechnung. Deshalb wird auch das Carsharing unter ihnen ein großes Potenzial haben, bestätigt ein Bericht der Europäischen Kommission.

