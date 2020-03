Landesrat Danninger zu Besuch bei „Haus & Hof Öllerer“

„Vision des Unternehmertums mit der Leidenschaft für die Landwirtschaft vereint“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Niederösterreich ist ein Unternehmerland und erfolgreiche Gründungen sind der Grundstein für den weiteren Weg“, so Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger kürzlich bei seinem Besuch im GästeHAUS und HOFladen Öllerer. „Dieses Hotel ist eine von 523 Unternehmensneugründungen, die es 2019 im Bezirk Tulln gab. Elfriede Öllerer nutzt die Angebote der Umgebung wie gut ausgebaute Radwege oder den Tullner Messebetrieb, der viele Gäste anlockt, für ihr Unternehmen“, so Danninger.

Eine berufliche Veränderung brachte Elfriede Öllerer auf die Idee, ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft und Selbstgemachtes auch als Jung-Unternehmerin einzubringen. Aus der ursprünglichen Idee, die eigene Landwirtschaft in Sitzenberg-Reidling mit einem kleinen Hofladen umzubauen wurde schließlich der Plan, mit „Haus und Hof Öllerer“ eine einladende Frühstücks-Pension in Massivholzbauweise mit 16 Zimmern und einem eigenen Laden für Selbstgemachtes und regionale Produkte zu errichten.

Für die Umsetzung dieses Vorhabens holte sich die Jung-Unternehmerin Unterstützung beim Experten: „Mit meinem riz up Berater Markus Sulzer bin ich lange zusammengesessen, um die Planrechnung so zu erstellen, dass mein Vorhaben auch auf wirtschaftlich realistischen Beinen stehen konnte. Mit diesem Businessplan konnte ich zu meiner Bank gehen, um die Finanzierung zu besprechen“, so Elfriede Öllerer, die nun seit vier Monaten ihr Hotel und ihren Laden mit regionalen Waren aller Art mit Erfolg betreibt.

Auch riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt gratulierte der Jung-Unternehmerin zu ihrem Erfolg und betonte: „Bei allen Fragen rund um die Themen Businessplan, Finanzierung oder Marketing können wir die Geschäftsideen als riz up immer perfekt individuell unterstützen, und es freut uns sehr zu sehen, wie aus den Ideen dann erfolgreich umgesetzte Wirtschaftsbetriebe in Niederösterreich werden“.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreich, Manuela Hofer, Telefon 0676/883261106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at, https://hausundhof-oellerer.at/

