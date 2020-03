Sonya Kraus: "Ich habe eine Wassersparmacke" (FOTO)

Hamburg (ots) - Die aktuelle Ausgabe von BARBARA (ab sofort im Handel) behandelt Macken - vom Materialfehler bis zum liebenswerten Spleen. Folgerichtig trifft sich Barbara Schönberger mit Sonya Kraus zum Gespräch in einer Werkstatt, wo die TV-Moderatorin und Autorin erzählt, wie sie ihren - gefühlten - Problemzonen zu Leibe rückt: "Ich trage immer Kompressionsstrümpfe, die krassen aus dem Sanitätshaus." Darüber eine Strumpfhose "in einer schönen Farbe" und darüber noch Tänzer-Netzstrümpfe - "der Hammer, die ruckeln alles zurecht." Das sei allerdings nur ein berufsbedingter Hau: "Nichts von dem, was ich für mein Aussehen tue, auch die Strümpfe nicht, hat mit meinem Privatleben zu tun. Da schminke ich mich nicht mal." Die wahren Marotten fänden sowieso im Kopf statt, meint die 46-Jährige, ihre habe mit der WC-Spülung zu tun: "Ich habe eine Wassersparmacke." Das müsse jeder wissen, der bei ihr zu Besuch ist, denn sie höre ganz genau hin, ob die Spartaste betätigt werde. "Wenn nicht, gibt es ein ernstes Gespräch."

