FPÖ-Kunasek: „Sofortige Abhaltung einer Grenzschutzübung mehr als notwendig!“

Graz (OTS) - Im Juni 2018 stellten die damaligen freiheitlichen Innen- und Verteidigungsminister Herbert Kickl und Mario Kunasek die Grenzschutzgruppe „Puma“ im Rahmen einer Übung in Spielfeld der Öffentlichkeit vor. Genau an dem Ort, an dem im Jahr 2015 in Folge des Grenzsturms tausender Migranten ein Stück der österreichischen Souveränität verloren ging, zeigten 500 Polizisten und 220 Soldaten bei der „Pro Borders“ genannten Übung, wie effektives Grenzmanagement auszusehen hat. „Damals galt es, aus den Fehlern des Jahres 2015 die Lehren zu ziehen und ein klares Signal nach außen zu setzen, dass sich ein solches Szenario in Österreich nicht wiederholen wird“, so der damalige Verteidigungsminister und nunmehrige steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. „Es ist erschreckend, dass die derzeit amtierende Bundesregierung diese fertig aufgestellte Grenzschutzgruppe angesichts der derzeitigen Lage noch nicht aktiviert hat. Wir Freiheitliche fordern eine sofortige Abhaltung einer Grenzschutzübung! Nicht nur, damit die Einsatzkräfte die Routinen nochmals durchspielen, sondern auch, um den in Griechenland durchbrechenden Migrantenströmen klar zu signalisieren, dass es ein Durchwinken wie bei der letzten Flüchtlingskrise dieses Mal nicht geben wird. Die Steirer und in letzter Konsequenz alle Österreicher haben unter dem unverantwortlichen Handeln der damaligen Regierung genug gelitten, ein zweites Mal ist eine solche Situation untragbar“, so Kunasek abschließend.





