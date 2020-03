A1 Connected Worker: A1 und Nagarro vernetzen Unternehmen und Mitarbeiter durch Datenbrillen

Nagarro exklusiver Implementierungspartner für A1 Geschäftskundenlösung

Wien (OTS) -

Digitalisierungs-Lösung mit Smart Glass für Produktion und Industrie

Assisted Reality unterstützt Arbeitsabläufe bei Produktion, Qualitätskontrolle und Reparatur

Ab sofort bietet A1 mit „A1 Connected Worker“ eine individuell entwickelte Assisted Reality Lösung für Geschäftskunden an, die Mitarbeiter durch den Einsatz moderner Datenbrillen miteinander vernetzt. Nagarro ist exklusiver Implementierungspartner und sorgt für den optimalen Einsatz von Smart Glass Technologie und Assisted Reality bei zahlreichen Anwendungsszenarien wieReparatur und Wartung, Produkt Assemblierung oder Qualitätskontrolle. Arbeitsabläufe werden damit effizienter, weniger fehleranfällig und in vielen Arbeitsumgebungen auch sicherer.

A1 CEO Marcus Grausam über die neue Digitalisierungslösung von A1 und Nagarro: „Mit A1 Connected Worker unterstützen wir Unternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen, die sowohl Mobilität, also auch eine hohe Spezialisierung von Mitarbeitern erfordern. Wo bisher die persönliche Anwesenheit von Experten erforderlich war, können diese jetzt mittels vernetzten Datenbrillen und Assisted Reality-Technologien weltweit effektiv zusammenarbeiten. Auch für Support- und Logistik-Szenarien eröffnen wir mit dieser neuen Lösung ganz neue Möglichkeiten.“

Thomas Riedl, Managing Director Nagarro in Österreich zur Partnerschaft: „Nach mehrfach erfolgreichem Einsatz von Reality Lösungen bei unseren Kunden freut es uns, dass wir nun gemeinsam mit A1 eine Connected Worker Lösung speziell für A1 Geschäftskunden in Österreich anbieten können. Das Interesse an Smart Glass Lösungen ist groß und mit unserer Erfahrung können wir einen weiteren Beitrag zur Digitalisierung in Österreich leisten.“

Die Connected Worker Lösung wird von A1 gemeinsam mit dem langjährigen und erfahrenen Digitalisierungspartner Nagarro umgesetzt, der auch an der Entwicklung der Lösung beteiligt war. 2018 wurde die Technologie erstmals präsentiert und für Arbeitsabläufe bei A1 angewendet. Auch bei ÖBB Postbus ist die individuell angepasste Smart Glass Lösung für die Bus-Inspektion seit April 2019 erfolgreich im Einsatz.

Mobile Datenbrillen digitalisieren Wartung und Service

Zielsetzung ist es, mit „A1 Connected Worker“ – also durch Einsatz von mobilen Datenbrillen - Mitarbeiter in Wartung und Service, bei Montagen, in der Produktion oder in der Materialwirtschaft zu vernetzen. A1 und Nagarro bieten dazu ihren Kunden eine End-to-End Lösung, vom Kundenworkshop über den Proof of Concept, bis hin zum Umsetzungsprojekt und laufendem Kunden-Support. Dafür stellt A1 die optimale Netz-Infrastruktur, Rechenzentrumsdienstleistungen sowie die technologischen Schnittstellen und Connectivity über LTE, 5G und WLAN zur Verfügung und sorgt für höchste Sicherheits-Levels bei IoT-Anwendungen (Internet of Things).

Nagarro bietet Consulting, Proof-of-Concepts und Integrati­onsdienstleistungen entlang des Kundenbedarfs. Aufgrund von Nagarros Partnerschaft mit führenden Smart Glass Herstellern ist zudem der Einsatz von state-of-the-art Hardware in einem extrem dynamischen Umfeld gewährleistet.

