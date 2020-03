AVISO: PK Schramböck/Raab präsentieren Equal Pay Gütesiegel

Wien (OTS/BMDW) - Frauen stellen ein großes wirtschaftliches Potential dar. Österreich zählt jedoch zu den EU-Ländern mit dem größten Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Daher ist es essentiell, Frauen berufliche Perspektiven in Zukunftsberufen, vor allem im MINT-Bereich, aufzuzeigen und Maßnahmen zu ergreifen, um Frauen innerbetrieblich zu fördern, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen und zur beruflichen Gleichstellung beider Geschlechter beizutragen. Um diese Ziele zu erreichen wurde im Regierungsprogramm die Einführung eines Equal-Pay-Siegels vereinbart. Im Vorfeld des Weltfrauentags am 8. März präsentieren die Bundesministerinnen Margarete Schramböck und Susanne Raab das „Equal Pay Gütesiegel“ zur innerbetrieblichen Frauenförderung.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um vorherige Anmeldung unter: presseabteilung @ bmdw.gv.at

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz Equal Pay Gütesiegel

Ihre Gesprächspartner/innen:

- Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

- Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen und Integration

- Elisabeth Stadler, CEO der Vienna Insurance Group

- Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG

Datum: Freitag 6. März 2020

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), 5. Stock,

Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Kathrin Schriefer

Pressesprecherin der Bundesministerin Margarete Schramböck

+43 1 711 00-805140

kathrin.schriefer @ bmdw.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at