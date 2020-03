GlobalData stuft Huawei als führend im Bereich Data Center Interconnect ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Im jüngsten Bericht Data Center Interconnect: Competitive Landscape Assessment stuft GlobalData, ein Datenanalyse- und Beratungsunternehmen für die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), Huawei OptiXtrans DC908 als Spitzenreiter in den Bereichen Architektur, Leistung, Modularität, Verbindungsschnittstellen und Netzwerkmanagement ein. Obwohl das Huawei OptiXtrans DC908 zum ersten Mal als Kandidat antritt, ist es ihm gelungen, die etablierten Anbieter an Leistung zu übertreffen.

-- Flaggschiffprodukt Huawei OptiXtrans DC908 übertrifft die Leistung von Mainstream-Anbietern

So erläutert Emir Halilovic, Principal Analyst von GlobalData: "Huawei ist wieder mit einem überzeugenden Produkt in den Markt für Rechenzentrumsverbindungen eingestiegen, was den Wettbewerb weiter anheizt. Das Huawei OptiXtrans DC908 bietet führende Plattformkapazität und -dichte sowie Unterstützung für elektrische und optische Module in derselben Box, wodurch es für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar ist.

Bei Architektur, Leistung und Modularität:

Das Huawei OptiXtrans DC908 bietet eine Gehäusekapazität von bis zu 9,6 Tbit/s.

Dabei beträgt die Leistungsaufnahme pro Gbit weniger als 0,13 W, wobei die optische und die elektrische Layer in derselben Box integriert sind.

Alle Module können im laufenden Betrieb innerhalb von 15 Sekunden ausgetauscht werden.

Alle Platinen, einschließlich Service- und Systemsteuerplatinen, Netzteile und Lüfter, unterstützen 1+1-Redundanz und erfüllen damit die Anforderungen an Flexibilität und Verfügbarkeit auf Systemebene in Rechenzentren.

Das Produkt unterstützt verschiedene Serviceschnittstellen wie ETH, FC, SDH und OTN, um die verschiedenen Anwendungsanforderungen von OTT (Over-The-Top)-Anbietern sowie Finanz-, Behörden- und Unternehmenskunden zu erfüllen.

Bei Verbindungsschnittstellen:

Das Huawei OptiXtrans DC908 unterstützt 800 Gbit/s pro Wellenlänge. Mit der exklusiven Super-C-Band-Technologie unterstützt es eine Systemkapazität von 120 Wellenlängen im C-Band mit einem Standard-Kanalabstand von 50 GHz. Auf diese Weise erreicht die Kapazität pro Faser 48 Tbit/s und erfüllt damit die Anforderungen der nächsten 5 Jahre.

Bei der Netzwerkverwaltung:

Huawei OptiXtrans DC908 ist das branchenweit erste KI-fertige Produkt für Rechenzentrumsverbindungen, das intelligente O&M implementiert, Glasfaserfehler vorhersagt und eine genaue und effiziente Fehlerbehebung durchführt, wodurch es die Serviceverfügbarkeit gewährleistet.

Das vereinfachte Design der optischen Layer und die Web-GUI (Web Graphic User Interface) ermöglichen eine schnelle Bereitstellung und Inbetriebnahme innerhalb von 8 Minuten, wobei keine Fachkenntnisse erforderlich sind.

Zum Jahresende 2019 wurden die Huawei OptiXtrans-Produktreihen von über 3.800 Kunden in 158 Ländern und Regionen eingesetzt und ermöglichten die digitale Transformation in den Bereichen OTT, Behörden, Energie, Transport, Finanzen und Bildung.

Dazu Kim Jin, Präsident des Bereichs Enterprise Transmission and Access Network bei Huawei: "Huawei wird die Innovation der Huawei OptiXtrans-Produktreihe weiter vorantreiben und sich mit globalen Unternehmen zusammenschließen, um die Netzwerke für Rechenzentrumsverbindungen in ein vereinfachtes und intelligentes Ultrabreitband-Zeitalter zu führen."

Nähere Informationen dazu finden Sie im GlobalData-Bericht Data Center Interconnect: Competitive Landscape Assessment.

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-transmission-access/data-center-interconnect/globaldata-report

Rückfragen & Kontakt:

Qiwei Li

+86 180 2533 9127