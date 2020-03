Bogner-Strauß: Erhöhung des Frauenbudgets ist ein wichtiges Signal

Erste Erhöhung seit zehn Jahren – vier Millionen Euro mehr für den Schutz vor Gewalt

Wien (OTS) - „Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist es gelungen das Frauenbudget zu erhöhen – Zwölf Millionen Euro für das Frauenressort und zusätzlich zwei Millionen mehr für den Schutz vor Gewalt – das ist ein wichtiges Signal und eine Weichenstellung für alle Frauen in Österreich“, so ÖVP Frauen-Chefin Juliane Bogner-Strauß anlässlich des heute von Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab und Justizministerin Alma Zadic präsentierten Maßnahmenpakets. „Wir haben in den vergangenen 101 Jahren seit der Einführung des Frauenwahlrechts vieles erreicht, aber es gibt auch noch einiges zu tun, damit die Chancengerechtigkeit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern endlich selbstverständlich sind.“

Vor allem beim Schutz vor Gewalt sind dringend weitere Maßnahmen notwendig, auch und gerade weil Österreich im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle einnimmt. „Unser Ziel ist es, Frauen Stabilität, Sicherheit und Vertrauen zu geben und sie wirksam vor Gewalt zu schützen. Besonders wichtig ist die rasche und unbürokratische Hilfe für die Betroffenen“, so Bogner-Strauß weiter. Genau hier setzt der Drei-Punkte-Plan von Bundesministerin Raab an: Bei den ersten Anzeichen von Gewalt brauchen Frauen eine Ansprechstelle und einen Zufluchtsort, daher werden mehr Mittel in die faktische Sicherheit investiert. Weiters soll die Zusammenarbeit mit der Polizei ausgebaut werden mit besonderem Augenmerk auf die Sensibilisierung der Polizistinnen und Polizisten. Ebenso soll es mehr Mittel für den Einsatz gegen kulturell bedingte Gewalt an Frauen geben. „Mit diesem Bündel an Maßnahmen wird nicht nur der Schutz vor Gewalt verbessert, sondern vor allem auch die Prävention. Professionelle Gewaltprävention ist notwendig, damit mögliche Gefahren rechtzeitig erkannt und bestenfalls verhindert werden können.“

In Bezug auf das von Justizministerin Zadic angekündigte Maßnahmenpaket gegen Gewalt und Hass im Netz sagt Bogner-Strauß: „Wir müssen entschieden gegen Hass, Diskriminierungen und Ausgrenzungen im Internet antreten. Was in der analogen Welt strafbar ist, muss auch in der digitalen Welt Konsequenzen haben. Online werden oft Grenzen überschritten, die in der realen Welt selbstverständlich sind. Frauen sollen sich aber überall frei und sicher bewegen können – auch im Internet.“

