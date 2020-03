World Engineering Day: UNESCO-Feiertag würdigt die Leistungen von Ingenieurinnen und Ingenieuren

Erstmals findet heute der World Engineering Day statt

Erstmals findet heute der World Engineering Day statt

Wien (OTS) - Die Generalkonferenz der UNESCO hatte auf ihrer 40. Tagung im November 2019 den 4. März zum Weltingenieurtag für nachhaltige Entwicklung ausgerufen, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf die zentrale Bedeutung von Ingenieurleistungen für Technik, Technologie und nachhaltige Entwicklung zu lenken.



Der Vorschlag der World Federation of Engineering Organizations (WFEO) wurde von über 40 Ländern weltweit unterstützt. Er basiert auf der 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossenen Agenda 2030, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Diese Ziele verfolgen einen integrativen Ansatz: Wirtschaftlicher Wohlstand, soziale Inklusion und ökologische Nachhaltigkeit sind gleichrangige Schwerpunkte.



Ingenieurinnen und Ingenieure verfügen über essentielles Fachwissen für die Umsetzung dieser Ziele. So widmen sie sich beispielsweise der Entwicklung von Infrastrukturen, die der zunehmenden Anzahl wetterbedingter Extremereignisse, wie Überschwemmungen, Wirbelstürmen und Buschbränden standhalten. Des Weiteren sind sie maßgeblich an der Schaffung integrativer Technologien beteiligt, die wesentliche Fortschritte in Industrie und Infrastruktur für Industrie- und Entwicklungsländer bedeuten und so für mehr Wohlstand und Lebensqualität sorgen.



„Ingenieurinnen und Ingenieure sind Schlüsselpersonen für die Erreichung der UN-Ziele, denn nachhaltiges und belastbares Planen sowie die Lösung von Problemen des täglichen Lebens sind unser Tagesgeschäft. Der Weltingenieurtag ist eine wichtige Anerkennung für die Leistungen des Berufsstands und eine Gelegenheit, den Beruf zu feiern und die nächste Generation zu ermutigen, eine Ingenieurlaufbahn einzuschlagen“ betont BR h.c. DI Klaus Thürriedl, Vorsitzender der Sektion ZivilingenieurInnen der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen.



Die Bundessektion der ZivilingenieurInnen unterstützt den World Engineering Day mit einem offiziellen Letter of Support und reiht sich damit in eine lange Liste von internationalen UnterstützerInnen ein.



Die Kammern der ZiviltechnikerInnen sind höchst erfreut über die Einführung des Weltingenieurtages. Die Länderkammer für Oberösterreich und Salzburg kombiniert diesen besonderen Anlass mit der Präsentation des Magazins INGenial 2020, das sich Projekten der Ingenieurskunst widmet.

