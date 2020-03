Zeus fügt seiner StreamLiner(TM)-Produktfamilie den dünnsten, flexibelsten extrudierten PTFE-Katheter-Liner hinzu

Orangeburg, South Carolina (ots/PRNewswire) - Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), ein führender Anbieter von Polymerextrusionsprodukten mit innovativen Ideen für neue Werkstoffe, hat seine StreamLiner(TM)-Familie aus dünnen, extrudierten PTFE-Katheter-Linern vergrößert. Mithilfe eines patentrechtlich geschützten Verfahrens kann Zeus nun auch Liner über einen Führungsdraht (Over-The-Wire, OTW) in Größenordnungen ausgießen, die vergleichbar mit denjenigen von folienbeschichteten Schläuchen sind, aber wesentlich haltbarer sind. Der neue StreamLiner OTW UT, der bislang dünnste extrudierte Liner, verfügt über eine nominale Wandstärke von gerade einmal 0,0004 Zoll (0,0102 mm) mit einer Toleranz von +/- 0,0002 Zoll (0,0051 mm).

Neue "Over-The-Wire"- (OTW-)-Liner schließen die Lücke zwischen Folienbeschichtung und extrudierten Linern

Dank eines Verfahrens, bei dem über den Führungsdraht ausgegossen wird, konnte Zeus die gewünschte Kombination aus Wandstärke, Flexibilität und Haltbarkeit erreichen. Mit den StreamLiner OTW-Produkte von Zeus können Hersteller von medizinischen Instrumenten sicherere, besser angepasste und haltbarere Katheter entwickeln, die tiefer in das Gefäßsystem von Patienten eingeführt werden können.

Durch die Verfügbarkeit des StreamLiner OTW kann Zeus den Herstellern von medizinischen Instrumenten eine Reihe von Vorteilen bieten:

Ein Produkt, das über eine Wandstärke und die Flexibilität verfügt, wie sie auch folienbeschichtete PTFE-Liner bieten, allerdings mit einer größeren Haltbarkeit.

Kürzere Lieferzeiten, die die Zeit bis zur Markreife verkürzen und für geringere Betriebskosten sorgen. Die unternehmenseigenen Kapazitäten von Zeus beim Drahtziehen sorgen für eine höhere Verfügbarkeit von Drähten, für kürzere Durchlaufzeiten und dichtere Zeitpläne für die Auslieferung.

Vereinfachte Produktionsverfahren. Zeus liefert gerade, auf die richtige Länge zugeschnittene Liner, die es Ihnen erlauben, das Produkt direkt aus der Verpackung in die Produktion zu bringen und so viele zeitraubende Verfahrensschritte zu sparen.

Zu den speziellen Katheter-Anwendungen für die StreamLiner OTW-Serie gehören Okklusionsballon-Katheter, Mikro-Katheter, mechanische und Aspirations-Thrombektomie-Katheter, vorübergehend eingesetzte Katheter, Führungskatheter mit und ohne Ballon und unterstützende Katheter.

KOMMENTARE

"Zeus ist mit seinen technischen Innovationen bei PTFE-Linern weiterhin führend. Dank eines der modernsten Verfahren eröffnet unsere neue StreamLiner OTW-Reihe den Herstellern von Kathetern neue Möglichkeiten. Aktuell gibt es keinen anderen Anbieter von Polymer-Lösungen, der extrudierte PTFE-Liner mit einer vergleichbaren Wandstärke, Flexibilität und Haltbarkeit bereitstellt. Zeus ist das einzige Unternehmen am Markt, das flexible PTFE-Liner anbietet, die über den Führungsdraht ausgegossen werden und über die dünnste Wandstärke verfügen." - Bob Chaney, Senior Vice President des Bereichs Global Sales & Marketing von Zeus Industrial Products, Inc.

"Dank einer extrem dünnen Wand, seiner Flexibilität und Haltbarkeit schließt der StreamLiner OTW die Lücke zwischen folienbeschichteten und frei extrudierten Linern. Durch diese Eigenschaften stehen beim Katheter-Design mehr Optionen zur Verfügung, was am Ende dazu führt, dass Katheter besser zu steuern sind, in mehr Fällen eingesetzt werden können und allgemein leistungsfähiger sind - und das alles, ohne die Sicherheit der Patienten zu beeinträchtigen." - Matt Allen, Senior Product Line Manager von Zeus Industrial Products, Inc.

FAKTEN IM ÜBERBLICK

Zeus hat mit dem StreamLiner OTW seiner StreamLiner(TM)-Familie aus dünnen, extrudierten PTFE-Katheter-Linern eine neue Produktreihe hinzugefügt.

Beim StreamLiner OTW kommt ein patentrechtlich geschütztes Verfahren zum Einsatz, bei dem PTFE-Liner über den Führungsdraht (Over-The-Wire) in einem ganzen Spektrum an Größen ausgegossen werden, die in Sachen Wandstärke und Flexibilität mit folienbeschichteten Schläuchen vergleichbar sind, aber über eine größere Haltbarkeit verfügen.

Die neue Produktreihe verfügt über eine nominale Wandstärke von gerade einmal 0,0004 Zoll.

Die neuen Liner stehen in stufenlos angepassten, geraden Längengrößen zur Verfügung und werden auf versilbertem Kupfer angebracht.

INFORMATIONEN ZU ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Zeus Industrial Products, Inc. hat seinen Hauptsitz in Orangeburg, South Carolina, USA. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung und Präzisionsextrusion von hochwertigen Polymermaterialien. Das Unternehmen beschäftigt in seinen Niederlassungen in Aiken, Columbia, Gaston und Orangeburg, South Carolina, in Branchburg, New Jersey, in Chattanooga, Tennessee, in Guangzhou, China, und in Letterkenny, Irland, weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. Die Produkte und Services von Zeus werden in der Medizin, in der Automobilbranche, in der Luft- und Raumfahrt, für Glasfaserkabel, im Energiesektor und für das Flüssigkeitsmanagement eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zeusinc.com.

