AVISO – Freitag, 6. März, 09.00 Uhr: Konferenz “Under attack: The history and future of Northern Syria”

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und ExpertInnen zur Geschichte und Zukunft der KurdInnen in Nordsyrien

Wien (OTS/SK) - Die Situation in Rojava spitzt sich immer weiter zu, die kurdischen Autonomiegebiete in Nordsyrien stehen durch die türkische Intervention unter Druck. Ohne die KurdInnen wäre der Islamische Staat heute aber womöglich nicht besiegt, auch Europa hat ihnen viel zu verdanken. Gleichzeitig zeigen die Entwicklungen der letzten Wochen, wie wichtig die Sicherung der Stabilität in der Region auch für die EU ist. Die humanitäre Katastrophe in Idlib und an den EU-Außengrenzen erfordert schnelle humanitäre Hilfe und eine langfristige politische Lösung. ****

Andreas Schieder, SPÖ-EU-Delegationsleiter und Vorsitzender der kurdischen Freundschaftsgruppe im Europaparlament, veranstaltet am kommenden Freitag, dem 6. März 2020, eine Konferenz zur Geschichte und Zukunft der KurdInnen in Nordsyrien. ExpertInnen werden über die Lage vor Ort berichten und konkrete Lösungsvorschläge präsentieren, u.a. mit dem Politikwissenschafter Dr. Thomas Schmidinger, der grünen Kandidatin für die Wiener Gemeinderatswahl und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Mag.a Berîvan Aslan und der Politikwissenschafterin Rosa Burç M.Sc.

Konferenz “Under attack: The history and future of Northern Syria”

Datum: 6.3.2020, 09.00-15.00 Uhr

Ort: Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien

