FPÖ-Alsergrund: Stadtkassa muss her

In der Expositur des Magistratischen Bezirksamts in der Alserbachstraße 41 muss umgehend eine Stadtkassa eingerichtet werden

Wien (OTS) - Mit Übersiedlung des Magistratischen Bezirksamts Alsergrund nach Hernals auf den Elterleinplatz wurde seit Juli 2019 eine zusätzliche Servicestelle für Melde-, Pass- und Fundangelegenheiten inkl. Ausfolgung von Staatsbürgerschaftsnachweisen sowie für Parkraumbewirtschaftung, Religionsaustritte, Lebensbestätigungen und Handysignatur in der Alserbachstraße 41 eingerichtet. "Eine Zahlung ist dort aber nur mehr mit Bankomat- oder Kreditkarte möglich", so Gregor Amhof, Klubobmann der Alsergrunder Freiheitlichen.

Für viele Österreicher ist Bargeld - frei nach Fjodor Michailowitsch Dostojewski aber geprägte beziehungsweise gedruckte Freiheit - weshalb sie Barzahlung bevorzugen. Außerdem verfügen rund 10% der Österreicher – und somit auch rund 10% der Alsergrunder – über keine Bankomat- oder Kreditkarte, weshalb die Alsergrunder Freiheitlichen in der Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund am 4. März 2020 die Einrichtung einer Stadtkassa in der Expositur des Magistratischen Bezirksamts in der Alserbachstraße 41 beantragen werden. "Ein wenig mehr Bürgernähe wäre in diesem Fall angebracht", so Amhof abschließend.

