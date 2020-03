AVISO - heute, 4.3. - 17 UHR - ONLINE-PRÄSENTATION - DS 9 und DS AERO SPORT LOUNGE

DS 9 und Concept Car DS AERO SPORT LOUNGE feiern ihre Premiere im Rahmen einer Online-Übertragung aus Paris - heute um 17 Uhr auf YouTube, Facebook, LinkedIn und Twitter

Wien (OTS) - Nach der Absage des internationalen Automobilsalons in Genf geht die französische Premiummarke DS Automobiles neue Wege. Die neue Limousine DS 9 und das Concept Car DS AERO SPORT LOUNGE werden heute um 17.00 Uhr in den Social Media Kanälen von DS Automobiles der Öffentlichkeit vorgestellt.

Über ein halbes Jahrhundert nach der „Göttin“ präsentiert DS Automobiles mit dem DS 9 erneut eine große französische Premium-Limousine, die über Spitzentechnologien verfügt. Der DS 9 verkörpert die französische Exzellenz der Marke DS in einem sich schnell wandelnden Automobilmarkt. Als Plug-in-Hybrid profitiert der DS 9 vom neuesten E-TENSE-Antriebsstrang mit bis zu 360 PS und Allradantrieb, bei niedrigen CO2-Emissionen.

Mit dem 100% Elektro- Concept Car DS AERO SPORT LOUNGE präsentiert DS Automobiles eine neuartige Fahrzeugsilhouette, die aerodynamische Effizienz mit Avantgarde und Attraktivität verbindet. Der DS AERO SPORT LOUNGE definiert automobilen Luxus neu und überzeugt mit einem hochwertigen Ambiente und edlen Materialien. Die haptische Technologie zur Steuerung des Infotainment-Systems ist einzigartig. Dank intelligentem, dreidimensionalem Ultraschall hat der Nutzer das Gefühl, er interagiere mit Formen und Flächen, ohne tatsächliche Berührung. Dies erleichtert die Interaktionen und wirkt fast magisch.

Social Media Kanäle für die Online-Präsentation, Mittwoch, 4. März um 17.00 Uhr:

ÜBER DS AUTOMOBILES:

DS Automobiles wurde 2015 in Paris gegründet und lässt die Tradition des französischen Premium-Automobils wieder aufleben. Die Marke ist inspiriert vom Pariser Savoir-faire und verkörpert die von der DS aus dem Jahr 1955 geerbten Werte Innovation und Individualität. DS Automobiles ist die Premium-Marke des französischen Automobilkonzerns Groupe PSA.

Die Modelle der zweiten Generation der Marke DS wurden für Kunden entwickelt, die sich individuell ausdrücken möchten und für neue Technologien begeistern. Sie verbinden Raffinesse mit Spitzentechnologien. Mit den Modellen DS 7 CROSSBACK und DS 3 CROSSBACK und DS 9 hat die Marke DS ihre weltweite Elektrifizierungsoffensive gestartet. Drei weitere E-TENSE Modelle werden folgen.

Sowohl der einhundert Prozent elektrische DS 3 CROSSBACK E-TENSE als auch der 300 PS starke Plug-in-Hybrid DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 profitieren vom Know-how der Marke DS in puncto Elektromobilität. DS Automobiles kann dabei auf seine jahrelange Entwicklungsarbeit als Konstrukteur in der Formel E zurückgreifen. In der Saison 2018/2019 unterstrichen der Titel in Fahrer- und Teamwertung die Vorreiterrolle von DS Automobiles.

Für ihre anspruchsvollen Kunden hat DS Automobiles das Programm „ONLY YOU, ein DS Erlebnis“ geschaffen, das einen exklusiven Service für ein einzigartiges Markenerlebnis bietet.

Die Marke DS ist in 39 Ländern vertreten und hat weltweit ein exklusives Vertriebsnetz aufgebaut, das aus 400 DS STORES und DS SALONS besteht und ständig weiterentwickelt wird.

