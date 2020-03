AVISO PK NEOS Wien: Ergebnisse Bildungsumfrage mit Peter Hajek und Christoph Wiederkehr | 6.3.2020 | 10 Uhr

Wien (OTS) - Haben wir einen Bildungsnotstand in Wien? Wie sehen die Befragten aktuell das Wiener Bildungssystem? Was wäre in Zukunft zu tun? Die Ergebnisse der von Peter Hajek Public Opinion Strategies durchgeführten Umfrage werden im Rahmen der Pressekonferenz von NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr und Meinungsforscher Peter Hajek präsentiert.

Die Vertreter_innen der Medien sind dazu ganz herzlich eingeladen.

PK NEOS Wien: Ergebnisse der Bildungsumfrage mit Peter Hajek & Christoph Wiederkehr

Datum: 06.03.2020, 10:00 Uhr

Ort: NEOS Wien-Rathausklub

Landesgerichtsstraße 10/2. Stock, 1010 Wien, Österreich

