ORF III am Donnerstag: Teil eins der Trilogie „Wildes Patagonien: Leben zwischen Feuer und Eis“

Außerdem: Start des True-Crime-Formats „Im Brennpunkt Verbrechen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 5. März 2020, in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“ Teil eins der spektakulären BBC-Dokutrilogie „Wildes Patagonien“. Der von Tuppence Stone gestaltete Film taucht in das „Leben zwischen Feuer und Eis“ (20.15 Uhr) ein. Darin geht es um die unbarmherzige Wetterscheide, die Anden. Sie fangen die Regenwolken vom Pazifischen Ozean ab und speichern die Niederschläge in gigantischen Gletschern, den zweitgrößten Eismassen der Südhalbkugel. Im Westen schaffen steile Hänge und Schmelzwasser einen vegetationsreichen Küstenstreifen. Darwinfrosch und Sturzbachente sind Spezialisten für diesen Lebensraum, doch auch verwilderte Pferde haben sich hier behauptet – und mit ihnen die „Gauchos“, die Cowboys Südamerikas.

Anschließend diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in „Politik Spezial“ (21.05 Uhr) mit ihren Gästen über aktuelle politische und brisante Themen.

Danach startet ORF III das neue „True Crime“-Format „Im Brennpunkt Verbrechen“ mit aufsehenerregenden Kriminalfällen aus Österreich und aller Welt – zu sehen donnerstags um 21.55 Uhr. Nach internationalen Produktionen im März sind ab April die spannendsten österreichischen Fälle, großteils produziert von der ORF-III-Inforedaktion, zu sehen. Zum Auftakt zeigt „Im Brennpunkt Verbrechen“ die ZDF-Reihe „Erbarmungslos“, beginnend mit „Jack Unterweger – Der Gefängnis-Poet“ (21.55 Uhr) des Regie-Duos Justin Wolfe und Carsten Obländer. Innerhalb nur eines Jahres wurden in Österreich, Tschechien und in den USA elf Prostituierte ermordet. Was keiner ahnte: Hinter der Mordserie steckte der Schriftsteller Jack Unterweger. Kaum einem Serienmörder gelang es, die Öffentlichkeit so zu täuschen wie Jack Unterweger. Profiler Stephan Harbort und Psychologin Lydia Benecke analysieren, wie es Unterweger schaffte, sein Doppelleben so lange aufrechtzuerhalten.

Ab 22.45 Uhr folgt ein „Im Brennpunkt“-Doppel über die Weltmacht China und die Auswirkungen des Coronavirus auf den Wirtschaftsriesen. Zuerst zeigt ORF III die Doku „Corona: Ein Virus hält die Welt in Atem“ (22.45 Uhr) von Nicholls Sean. Seinen Ursprung nimmt das Virus Anfang Dezember 2019 in China. In der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei kommt es offenbar auf einem Fischgroßmarkt zur ersten Infektion. Der Film zeigt die Ursprünge des Virus, welche Gefahren davon ausgehen und wie die Bevölkerung und die Behörden in China damit umgehen. Zum Abschluss präsentiert ORF III die von Hubert Seipel gestaltete „Im Brennpunkt“-Doku „China: Die neue Weltmacht“ (23.35 Uhr), die die Gründe für den rasanten Aufstieg Chinas und die Auswirkungen auf Europa beleuchtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at