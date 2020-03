EatHappy Österreich verstärkt sich mit Maria Hauptmann als neue kaufmännische Leitung, Florian Bell übernimmt Alleingeschäftsführung

Die erfahrene Financemanagerin Maria Hauptmann startet ab Mitte März beim führenden Produzenten von handgemachten, frischen Sushi für den Österreichischen Lebensmitteleinzelhandel.

Wien (OTS) - EatHappy, der führende Anbieter von handgemachten, frischen Sushi im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel, besetzt ab Mitte März die Position der kaufmännischen Leitung mit der erfahrenen Managerin, Maria Hauptmann.

Maria Hauptmann bringt mehr als 10 Jahre Erfahrung als Führungskraft im Bereich Finance & Controlling in der Lebensmittelproduktion mit. Zuletzt war sie über viele Jahre bei GMS Gourmet in einer Führungsposition als Leiterin Controlling tätig.

„Mit Maria Hauptmann konnten wir eine sehr kompetente, erfahrene Managerin gewinnen, die neben ihrer hohen Kompetenz im kaufmännischen Bereich auch als Mensch mit ihrem Mindset perfekt in das junge, internationale und dynamische Umfeld von EatHappy passt“, erwähnt Florian Bell, der Geschäftsführer von EatHappy Österreich und Slowakei.

„Ich freue mich schon sehr auf die neue berufliche Herausforderung. EatHappy ist ein sehr spannendes, florierendes Unternehmen mit einem einzigartigen Produkt in höchster Qualität und Frische. Ich möchte hier sehr gerne zum weiteren Wachstum und Unternehmenserfolg beitragen“, ergänzt Maria Hauptmann.

Maria Hauptmann startet per 16.3.2020 und übernimmt dabei die Agenden von Christof Kössler, der EatHappy Österreich und Slowakei im besten Einvernehmen mit Jahresende als zweiter Geschäftsführer verlassen hat. In ihren Verantwortungsbereich fallen die Bereiche Finance/Controlling, HR, IT & Analytics. Frau Hauptmann wird direkt an den nunmehrigen Alleingeschäftsführer Florian Bell berichten.

Rückfragen & Kontakt:

EatHappy Österreich to go GmbH

Mira Weissenböck, Marketing Managerin

m.weissenboeck @ eathappy.com