ORF SPORT + mit dem Biathlon-Weltcup in Nové Město

Am 5. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 5. März 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Nové Město (Frauen Sprint) um 17.30 Uhr, das FIS-Alpine-Ski-World-Cup-Magazin 2019/20 (La Thuile und Hinterstoder) um 19.00 Uhr, das Snowboard-FIS-World-Cup-Magazin (Blue Mountain und Secret Garden) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der WRC-Rallye Schweden 2020 um 20.15 Uhr und vom UNIQA-ÖFB-Semifinale Austria Lustenau – Wacker Innsbruck um 21.15 Uhr.

Nové Město in Tschechien ist von 5. bis 8. März die drittletzte Weltcup-Station der Biathletinnen und Biathleten in dieser Saison. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 4. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at